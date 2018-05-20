Otomobille motosiklet çarpıştı

Çarpmanın da etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasında bulunan arkasındaki arkadaşı yere düştü.

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 10 RZ 048 plakalı motosiklet sürücüsü R.Ü.B. önünde gitmekte olan T.A’nın kullandığı 58 AZ 034 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yere savruldu. Sürücü kendi imkanlarıyla yerden kalkarken, arkadaşı 112 Acil Servis ekipleri tarafından Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tahkikat başlatırken, vatandaşlar da bu kavşaktaki kazalar için önlem alınması gerektiğini söyledi.