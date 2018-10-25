Oyun Bozan Türkiye konferansına büyük ilgi

Altıeylül Belediyesi'nin davetlisi olarak şehre gelen gazeteci yazar Mehmet Acet ‘Oyun Bozan Türkiye' konferansıyla Balıkesirlilerle buluştu. Acet, sunumu ve bilgi birikimi ile hayranlık uyandırırken izleyicileri kendine kilitledi.

Konferans öncesinde bir konuşma yapan Altıeylül Belediye Başkan Hasan Avcı “Sevdiğimiz saydığımız, gazetecilik anlamında önemli başarılara imza atmış Mehmet Acet'i Balıkesir'de ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün de Allah'a hamdolsun, Dünya Beşten Büyüktür diyen, Kudüs İsrail'in değil Filistin'in başkentidir diyen, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, yine aynı mücadeleye bu millet devam ediyor. Bugün de oyununuzu gördük, size meydan okuyoruz, diyoruz. Bugün de bizimle, mazlumlarla uğraşmaya çalışanlara biz sizin karşınızda olduğumuz sürece mazlumlar kimsesiz değildir, diyoruz. Ve siz ne yaparsanız yapın bizi parçalayamayacaksınız, bölemeyeceksiniz, ezanımızı dindiremeyecek, bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Ve inşallah mazlumların umudu olmaya millet olarak ilelebet devam edeceğiz. Bugün bu oyunu bozan, bu zalimlerin kendi içerisinde yaptıkları hesabı bozan Türk Milletinin anlatımını hep beraber Mehmet Beyden dileyeceğiz” diye konuştu.

Kendisini Balıkesir'de askerlik yapmış olmasından dolayı fahri Balıkesirli olarak gördüğünü söyleyen Mehmet Acet ise, kendisini Ankara'da ziyaret edip Balıkesir'e davet eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'ya ve katılımcılara teşekkür etti. Dünyada, Türkiye'de ve gittikleri yerlerde farkındalık oluşturmak ve bilgilendirmek amacıyla iki buçuk yıldan bu yana konferanslar verdiğini belirten usta gazeteci, Dünya ve Türkiye üzerinde gelişen siyasi ve diplomatik gelişmeleri analiz ederek, “Oyunbozan Türkiye'nin ne olduğuna bakmak gerek, bir yüzyıllık oyuna tekabül ediyor. Hem fiziki olarak hem zihinsel olarak bölüp parçalara ayırmak amacıyla yeni bir harita çizilmeye çalışılıyor. Zihinleri böldüğünüzde fiziki haritanın varlığını sürdürmesi mümkün değildir. Dolayısıyla bölünmeyi zihinlerde de inşa etmek, yerleşik hale getirmek istiyorlar. Türkiye'nin 'oyunbozan' rolü tam da buraya tekabül ediyor. Bir- iki yüzyıl boyunca hem zihinlerde, hem fiziki ortamda yeni haritalar çizilmesin çabasına biz Oyun Bozan Türkiye diyoruz” şeklinde konuştu.

Konferans sonunda Başkan Hasan Avcı ve İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek Gazeteci Acet'e gecenin anısına bir tablo hediye etti. İzleyicilerle hatıra fotoğrafı çekimiyle program sona erdi.