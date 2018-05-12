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12 Mayıs 2018 13:43

(Özel) 300 öğrenci "Annem" yazdı

Balıkesir’in Karesi ilçesinde Albay Tayyar-Nuran Oğuz İlkokulu öğrencileri, Anneler Günü için koreografi ile ’Annem’ yazdı.

(Özel) 300 öğrenci

12 Mayıs 2018 13:43


Balıkesir’in Karesi ilçesinde Albay Tayyar-Nuran Oğuz İlkokulunun 1. ve 2. sınıflarında okuyan 300 öğrenci, en değerli varlıkları olan annelerine jest yaparak koreografi gerçekleştirdi. Öğrenciler, okulun bahçesinde yaptıkları koreografi ile "Annem" yazıp, havaya renkli balonlar uçurdu.


Okul Müdürü Yüksel Selçuk, "Albay Tayyar Nuran Oğuz İlkokulu olarak bugün okulumuzda en değerli varlıklarımız olan annelerimiz için anlamlı bir faaliyet düzenledik. 1300 öğrenci grubu ile okulumuz bahçesinde ’Annem’ yazdık ve öğrencilerimizin annelerine karşı olan sevgilerini temsil etmek üzere gökyüzüne rengarenk balonlar saldık. Bu vesile ile ben Anneler Günü’nü en içten duygularımla bir kez daha kutluyorum" dedi.




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