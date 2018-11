(Özel) 45 yıllık fakültede mezunlar müzesi ilgi çekiyor

Balıkesir Üniversitesi'ne bağlı Turizm Fakültesi 43 yıllık geçmişini, bünyesinde kurduğu müzeyle yeni kuşaklara aktarıyor. Okul binasında 2003 yılında kurulan müzede yaklaşık 7 bin mezunun okul, komşuluk, sportif müsabakalarda kurulan dostlukların oluşturduğu anılar okulun geçmişini anlatıyor. Kurulan müzede öğrencilerin anılarının resimlerinin yanı sıra sportif başarılarda elde edilen ödüllerle, eski dönemlerde kullanılan materyaller yer alıyor.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt okul ve müze hakkında yaptığı açıklamada, “1975 yılında Uludağ Üniversitesi Balıkesir İşletmecilik ve Turizm Yüksek okulu adıyla kurulan okulumuz, daha sonra İşletme Bölümünün Bursa'ya nakil olmasıyla birlikte Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu olarak 1982 yılından bu yana eğitim-öğretim vermektedir. 2013 yılında yüksek okulumuzun fakülteye dönüşmesiyle birlikte Turizm Fakültesi olarak eğitim-öğretime dört bölüm olarak sürdürüyor. Fakültemizin geçmişi birçok başarılarla dolu. Türkiye'nin ilk turizm yüksek okulu, şimdiki adıyla fakültelerinden birisi. Bugüne kadar 7 bine yakın mezunumuz var. Mezunlarımızın birçoğu Antalya'da ki orta ve üst düzey yöneticilerin yarısına yakını bizim mezunumuz. Merkezi Antalya'da bulunan mezunlar derneğimiz var, ayrıca İstanbul ve Bodrum'da şubeleri bulunmakta. Biz her yıl İstanbul, Antalya ve Bodrum'da mezunlarımızla bir araya geliyoruz ve her beş yılda bir de okulumuzda çeşitli etkinliklerle kuruluşumuzu kutluyoruz. Bu anlamda 2020 yılında görkemli bir etkinlikle okulumuzun 45'inci yılını kutlayacağız” diye konuştu.

BTİOYO müzesi belki de Türkiye'de tek

Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin turizm sektöründe bir marka olduğuna da dikkat çeken Dekan Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt konuşmasının devamında şunları söyledi: “Türkiye'nin ilk turizm fakültelerinden birisiyiz. Mezunlar, öğrenciler arasında kaynaşma, dayanışma, spor müsabakalarındaki başarılar, bu başarılar neticesinde oluşan dostluklar, kurumsallaşma bizi bu müzeyi oluşturmaya itti. Emekli Almanca okutmanımız Aydın Ayhan Hocamızın da katkılarıyla Türkiye'nin belki de ilk Turizm Okulu müzesini okulumuza kazandırmış olduk. 2003 yılında kurulmuş olan bu müze her yıl mezunlarımızın katkıda bulunduğu hatıralarıyla büyüyerek devam ediyor. Tabi ki mezunlarımızın 40 yıllık geçmişi içerisinde her birinin okul anıları var, komşuluk, arkadaşlık, spor müsabakalarıyla gelen dostluk anıları var. Şu anda okulumuzda bin 800 öğrencimiz var ve dört bölümde eğitim-öğretim devam ediyor. 7 bine yakın mezunumuz sektörde bulunuyor ve bu anlamda Türkiye turizminin lokomotif fakültelerinden birisiyiz. Sektördeki imajımız çok iyi. Her ne kadar fakülte olsak da yüksek okul iken kullandığımız kısaltılmış adı olan BTİOYO'yu kullanmaya devam ediyoruz. Okulumuz turizm alanında Türkiye'de bir marka olmuştur. Biz bu markayı yeni katılan öğrencilerimizle birlikte her yıl güçlendirerek turizm sektöründe hizmet etmeye devam ediyoruz. Yeni öğrencilerimizin katılımlarıyla turizm sektörüne müdürler, yöneticiler, acente sahipleri yetiştirmeye devam ediyoruz. Mezunlarımızın sektördeki başarısı bizleri her zaman gururlandırıyor. Bu anlamda da mezunlarımızın sektörde yönetici ve işveren konumunda olması bizim okulumuzun gücünü daha da pekiştiriyor ve bizler de bu mezunlarımızla devamlı işbirliği halinde bulunuyoruz. Öğrencilerimizin sektörde kariyeri konusunda mezunlarımızın yoğun desteğini alıyoruz. Bu sinerji artarak devam ediyor. Daha uzun yıllar kurumumuzun bu anlamda turizm sektörüne büyük katkıları olacağına inanıyoruz ve onun için hep birlikte çalışıyoruz”dedi.

Müzeyi gezen 1980 mezunu duygulandı

BTİOYO'dan 1980 yılında mezun olan Cengiz Güneş ise müze ile ilgili yaptığı açıklamada, “Okulun ilk mezunlarındanım, 1980 yılında mezun oldum. BTİOYO'lu olmak bir ayrıcalık. Bugün Türkiye'nin her yerinde okulun mezunlarını görebiliyoruz. Ben böyle bir müzenin okulumuza kazandırılmasından dolayı son derece mutluyum. Bu müzenin kurulmasında emeği geçen Aydın Hocama, okulumuzun Dekanı Sayın Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt'a teşekkür ediyorum. Şu anda müzeyi gezince çok duygulandım. Okulda eğitim gördüğüm yıllara gittim” diye konuştu.

Öğrenciler müzeden memnun

Turizm Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Kıvanç Akbelen de müze ile ilgili, “Müzeyi ilk defa gezme imkanım oldu. Gerçekten okulumuzun tarihiyle ilgili çok güzel şeyler var” dedi. Okulun ikinci sınıf öğrencisi Elif Katranoğlu da müzenin kendilerine çok şey kattığını söyleyerek, “Bu müze okulumuz için çok güzel. İçinde geçmişi yaşatan güzel materyaller var. Böyle şeyler biz öğrencileri gururlandırıyor. İnşallah ileride bizim de anılarımız bu müzede yer alır” şeklinde konuştu.