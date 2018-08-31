(Özel) Balıkçıların 147 günlük yasağında son gün

Çakıl Mahallesi’nde yaz ayları boyunca gelecek sezon için ağlarını tamir eden, teknelerini boyayan balıkçılar bu geceden itibaren 147 günlük yasağın ardından denize açılıyor. Çakıl Mahallesi’ndeki 150 balıkçı teknesinden 100’ü uluslararası sularda avlanmak üzere 15 Temmuz gecesi Kuzey Ege’ye açıldı. Mahallede kalan 50’ye yakın tekne ise bu geceden itibaren bereketli bir sezon duaları ile denize açılacak.

Çakıl Mahallesi’nde balıkçılık yapan tekne sahiplerinden Mustafa Geçici yeni sezon öncesi balıkçıların sorunlarını, isteklerini ve beklentilerini İHA’ya anlattı. Mustafa Geçici, "Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun. Cenab-ı Allah bereketli bir sezon geçirmemizi nasip etsin. Hazırlıkları yapıyoruz. Kısmetse akşama denizlere çıkıyoruz. Palamut ve hamside bolluk var. İşaretleri iyi geliyor. Balıkçının bir tek sorunu yükselen yakıt fiyatları. Bu bizi tedirgin ediyor. Şartlar ortada görüyoruz. Devletimizin imkanlarını da biliyoruz. O nedenle pek bir şey de diyemiyoruz. 150 balıkçı var köyümüzde. Bunlardan 100’ü 15 Temmuz akşamı uluslararası sulara avlanmak için açıldı. Kalan teknelerimiz de bu akşam denize açılacak" dedi.

"1,5 milyon TL’lik mazot harcıyor"

Balıkçılar ve tekne sahipleri artan mazot fiyatlarının kendilerini kara kara düşündürdüğünü ifade ederek, bir balıkçı teknesinin sezon boyunca 300 tona yakın mazot harcadığını, litresini 5 liradan aldıkları mazotun sezon boyunca kendilerine 1,5 milyon TL’lik bir harcama ortaya çıkardığını ifade ederek, "Teknelerimizin boş dönmesini düşünmek bile istemiyoruz. İnşallah bereketli bir sezon olur. Bizler çok balık avlarız, vatandaşlarımız da ucuz balık yer" dediler.