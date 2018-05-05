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05 Mayıs 2018 09:30

(Özel) Balıkesir’de 40. mezuniyet yıllarını kutladılar

Balıkesir Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi 1978 dönemi öğrencileri mezuniyetlerinin 40.

(Özel) Balıkesir’de 40. mezuniyet yıllarını kutladılar

05 Mayıs 2018 09:30

yılını okullarında bir araya gelerek kutladı.


Balıkesir’de 1959 yılında eğitim ve öğretime açılan yılını kutladılar. Yıllar sonra bir araya gelen mezunların buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı. Okulu gezen gurup öğrencilik yıllarında çektirdikleri fotoğraflardan oluşan sunumu toplantı salonunda izledikten sonra eski sınıflarını ziyaret ederek sıralarına oturdular. 1978 mezunları geçmiş günleri anarak hatıralarını tazelediler ve onlarla aynı sıraları paylaşan öğrencilerle sohbet ettiler. Buluşmayı düzenleyen Cemile Çantay “Fen edebiyat karışık hepimiz 1978 mezunlarıyız, yıllar önce Balıkesir’de arkadaşlarımızla karşılaştıkça başka şehirlerden gelenler emekli olanlar birbirimizi görme arzusuyla toplanmaya başladık. Sonra bunu sosyal medyayla yaygınlaştırmaya başladık. Balıkesir’de ikamat eden kızlar toplanmaya başladık evlerimizde bu defa erkek arkadaşlarımız bizde toplanmak istiyoruz dediler. Bunu yaygınlaştırmak için sosyal medyada 78 mezunları gurubunu kurduk. Yemek programlarında gündüzleri hep okulumuza geldik ziyaret ettik sınıflarımızı gördük. Bizi bu günlere getiren müdürlerimize öğretmenlerimze her zaman saygımız sonsuz. Birlikte olmaktan çok mutluyuz bir kaç yıl ara vermiştik bu yıl yine özellikle mezuniyetimizin 40. Yılı dolayısıyla toplanmak istedik”dedi.


Mezunlardan Demet Dikilitaş Çakmakoğlu ise “Şuan da duygu patlaması yaşıyoruz, çok mutluyum ve 40 yıl sonra okulumuza ilk defa girdim” şeklinde konuştu.


Kutlamaya katılan gurup bol bol fotoğraf çektirerek önümüzdeki sene de buluşmak için sözleşerek bir birlerine veda ettiler.




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