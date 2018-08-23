(Özel) Bandırma’dan 45 ülkeye milyonlarca ceviz fidanı ihraç ediliyor

Sahil Yenice Mahallesi’nde ceviz fidancılığı ile geçimini sağlayan ve aynı zamanda mahallenin muhtarı olan Nuri Varlık, ceviz fidancılığının detaylarını İHA’ya anlattı. Nuri Varlık, Türkiye’nin ceviz fidancılığı satış merkezi olarak bilinen Sahil Yenice’de geçen sene ekilen ceviz fidelerinin bu yıl aşılama sürecine geçildiğini ifade ederek, "Şu an geçen sene Kasım ayında ektiğimiz fidanlara aşılama metodu uyguluyoruz. 2019’un Kasım Aralık aylarında ise fidanlarımız satış zamanına hazır olacak. Türkiye’nin ceviz fidancılığı satış merkezi Sahil Yenice olarak biliniyor. Geçen yıl 7,5-8 milyon adet fidan satışımız gerçekleşti. Yurt içi ve yurt dışına satışlarımız oldu" dedi.

On bin kişiye ekmek kapısı oluyor

2 yıllık bir süreçle yetiştirilen ceviz fidanlarının aşılama, ekim ve söküm zamanlarında on bin kişiye ekmek kapısı olduğunu ifade eden Nuri Varlık, "Mahallemiz 240 hane. Ortalama bin nüfusa sahip. Çevre köy ve Bandırma merkezden işçilerimiz de var. Bunlarla birlikte on binin üzerinde kişi ceviz fidancılığından ekmek yiyor. Toplam 32 ülkeye ihraç ediyoruz. Azerbaycan, Gürcistan, Kosova gibi ülkelerin yanı sıra önümüzdeki süreçte izinler verilirse Rusya ve İran gibi ülkelere de ihracat planlıyoruz. Çiftçimiz kazanmaya çalışıyor. Ceviz fidancılığı maliyetli bir iş. Tohumu bile 15 TL’den alınıyor. Orta ölçekli bir araziye ceviz ekmeye kalktığınızda ve tohumu aldığınızda maliyeti 50 bin TL civarını bulabiliyor. Yapılan iş çok masraflı. Değerinde satmaya çalışıyoruz. Tarım Bakanlığımızla bu konuda koordineli çalışıyoruz. Sertifikamız, faturamız, kalite belgemiz ile dört dörtlük fidancılığı yapmaya çalışıyoruz. Hükümetimizden isteğimiz çok yüksek değerde destekleme verdiği fidancılığın destekleme verildikten sonra takibini yapması. 50 dönüm yer ekiliyor, devletten destek alınıyor. Sonra destek aldığı için fidanlarla hiç ilgilenmiyor. Devlet bunun 5 yıl takibini yapmalı. Biz bu fidanları 2 yılda hazır hale getiriyoruz. Bu bir milli servettir. Devletten destek alan çiftçi bunu ekonomiye geri kazandırsın. Ceviz fidancılığının kıymetini bilmemiz lazım. Bahçeler kontrol altına alınırsa Türkiye kazanır" dedi.