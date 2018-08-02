Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 09:55

(Özel) Başkasının yerine sınava girmek isterken yakalandı, camdan atlayıp kaçmaya çalıştı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde ehliyet sınavı öncesinde bir adayın yerine sınava girmek isteyen joker aday açığa çıkınca camdan atlayıp bacaklarını kırdı.

(Özel) Başkasının yerine sınava girmek isterken yakalandı, camdan atlayıp kaçmaya çalıştı

02 Ağustos 2018 09:55


Görevlilerin joker aday M.B.(22)’yi tespit etmesi ardından polisten kaçmak isteyen joker aday, sınavın yapıldığı binanın penceresinden atladı. Yaklaşık 5 metre yükseklikten atlayan M.B.’nin iki bacağı kırılırken, topuğunun da zedelendiği öğrenildi.


Bandırma Halk Eğitim Merkezi E-Sınav salonunda yaşanan olayla ilgili yetkililerden edinilen bilgilere göre; Bandırma Halk Eğitim Merkezi E-Sınav salonunda sınava girecek adaylar arasında kimlik kontrolünde başkasının yerine girmeye çalışan bir joker aday tespit edildi. Adana’da bulunan özel bir sürücü kursu’nda eğitim gören ve sınav için yapılan kontrolde sınava girmesi gereken aday A.A (18)’nın yerine sınava girmeye çalışan M.B.(22) yapılan kontrolde tespit edildi. M.B. polisten kaçmak için Halk Eğitim Merkezi binasının giriş katındaki pencereden bodrum kattaki merdivenlere atladı. Atlama sonucunda iki bacağı kırılan ve topuğu zedelenen M.B. polis gözetiminde Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. M.B. ile ilgili gerekli işlemlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılacağı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
34
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç