(Özel) Bu tavuklar kene düşmanı

Balıkesir'de koyun yetiştiricisi Muhammet Karakoyun, kene sorununa Güney Afrika'dan ithal ettiği Beç tavuklarıyla çözüm buldu. Doğada tamamen yabani bir şekilde yaşayan ve kenelerin düşmanı olan Beç tavuklarının üretimine başlayan Muhammet Karakoyun, bu tavuklarla çiftliğindeki hayvanlardaki kene oranının yüzde 5'e kadar düştüğünü söyledi.

Beç tavuklarının kene düşmanı olduğunu öğrendikten sonra bu tavukları yetiştirmeye karar verdiğini belirten Muhammet Karakoyun, “Güney Afrika menşeli Beç Tavuklarının dünyada kenelerle beslendiğini öğrendik. Şu anda keneyle dünya genelinde doğal olarak en mücadeleci hayvan Beç Tavukları. Biz bu Beç Tavuklarını Balıkesir'e getirdik ve büyük bir üretim tesisi kurarak üretmeye başladık. Üretimimizle birlikte Türkiye genelinde kene sorunu olan her yere bunları göndermeye başladık. Ürettiğimiz hayvanlarda da kene sorunu vardı ve bu sorunu kimyasal ilaçlarla çözmeye çalışıyorduk. Ama bir türlü kenenin önüne geçemiyorduk. Bu yıl Beç Tavukları sayesinde işletmemizde kene oranı yüzde 5'e kadar indi. Türkiye genelinde gittiğimiz birçok toplantı, seminer ve panelde Beç Tavuklarından bahsedince ülkemizin her yerinden Balıkesir'e bu tavukları almak için geliyorlar. Sanıyorum keneyle mücadelede dünyada Beç Tavukları gibi bir benzeri yok. Benim bildiğim keklik var ama keklik de sürekli olarak avlandığı için yeterli olamıyor" dedi.

Hastalıklara karşı dayanıklı

Karakoyun, Beç Tavuklarının hastalıklara karşı da dirençli olduğunu söyledi. Karakoyun sözlerine şöyle devam etti: "Beç Tavukları insanlarla yaşamaya meyilli hayvanlar ve en büyük özellikleri doğal olarak beslenmeleri. Bu tavukları özel olarak beslemeye gerek duymuyoruz. Tamamen doğada bulunan otlarla ve bizim gibi işletmelerde bulunan kenelerle besleniyorlar. Bu hayvanlar kendi yavrularını büyütmede çok maharetliler. Dolayısıyla keneyle mücadele konusunda yaptığımız bir araştırma sonucunda kendimizi altın bulmuş gibi hissettik. Kene sorunu yaşayan tüm üreticilerimize de bu Beç Tavuklarını beslemeleri için tavsiyede bulunuyorum. Beç tavukların Balıkesir'de üretmeye başladık. Çok büyük bir miktarda üretimimiz var. Türkiye'de kene sorununu doğal yollardan bitirmek isteyen herkese bu tavukları göndermeye hazırız. Beç Tavukları dünyada en çok Fransa ve Hindistan gibi ülkelerde üretimi yapılıyor. Biz bu tavukları Balıkesir'e Güney Afrika menşeili olarak getirdik. Güney Afrika'da bu tavuklar tamamen vahşi ortamlarda yaşıyorlar. Biz vahşi şekilde yaşayan Beç Tavuklarını getirdik ve ehlileştirdik. Şu anda burada da doğal bir şekilde yaşıyorlar. Bu tavuklar kendi doğal hayatlarında yaşadıkları gibi üremelerini sağlıyoruz. Diğer evcil tavuklar gibi herhangi bir aşılama uygulanmıyor. Beç tavukları tam hastalıklara karşı dayanıklı hayvanlar. Bu tavuklar Türkiye'de henüz çok bilinmiyor. Bazı bölgelerde bilinmesine rağmen kısmen üretimi var. Ama toplu üretim tesisi yoktu onu da Balıkesir'de kurduk. Beç tavuklarını üretmeye başladığımızı duyanlar buraya gelmeye başladılar” diye konuştu.

Denizli'den tavuk almak için geldi

Denizli'de hayvancılıkla uğraşan ve Beç Tavuklarını almak için Balıkesir'e gelen üretici İsa Çelebi de kene sorununa çözüm olarak Beç Tavuğunu seçtiğini söyledi. Çelebi, “Denizli'deki hayvan barınaklarımızda kenelere oldukça sık rastlıyoruz. Kenelere çözüm kimyasal yolla bulamadık. Kenelerle ilgili Balıkesir'de Beç Tavuklarının üretildiğini duyunca buraya tavuklardan almaya geldik” dedi.