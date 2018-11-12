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(Özel) Çalı süpürgesiyle büyü bozarak vatandaşı çarpıyor

Balıkesir’de para karşılığı büyü bozduğunu iddia eden şahsın çalı süpürgesiyle bir çiftin üzerindeki sözde büyüyü bozması kameralara takıldı.

Balıkesir'de para karşılığı büyü bozduğunu iddia eden şahsın çalı süpürgesiyle bir çiftin üzerindeki sözde büyüyü bozması kameralara takıldı.


Balıkesir'de ilginç bir olay kameralara yansıdı. Yolda yürüyen karı-koca, hiç tanımadıkları bir şahsın vasıtasıyla sözde büyü bozduğu iddia edilen şahıs ile tanıştı. Karesi ilçesi, Kayabey Mahallesi'ndeki bir otoparkta H.H.A. isimli üfürükçü adam ile buluşan çift, burada üzerlerindeki büyüyü bozdurdu.


Üfürükçü adamın müşterilerinden 50 TL karşılığında 5 litrelik suyu okuyup üflediğini, bir tasla su içirdiğini ve elindeki çalı süpürgesini üzerlerine sürterek cinleri çıkardığını söylediği iddia edildi. Kameralara yansıyan o anlarda ise şüpheli şahsın süpürgeye su dökerek karı koca çiftin üzerinde gezdirdiği görüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürerken, şahıslara kabahatler kanununa göre para cezası uygulandı.

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