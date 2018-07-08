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08 Temmuz 2018 09:07

(Özel) Çiftçilerden turistlere uyarı:

Balıkesir’in turizmi yanında zeytini ile meşhur Kuzey Ege ilçelerinde haziran ayının yağışlı geçmesi nedeniyle otlanan zeytinlik alanların temmuz sıcakları ile ani bir şekilde kuruyarak yangınlara açık bir hale geldiğini ifade eden Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker, “Kesinlikle zeytinlikler arasına giderek ateş yakmayın.

(Özel) Çiftçilerden turistlere uyarı:

08 Temmuz 2018 09:07

Piknik yapmayın veya içtiğiniz sigarayı kesinlikle söndürmeden atmayın” dedi.


Temmuz ayı ile birlikte hava sıcaklıklarının artmasıyla zeytinlik alanlarda olası yangınlara dikkatleri çeken Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Direk bölgeye gelen turistlere seslenerek, “Haziran ayı çok yağışlı geçti. Ancak, temmuz ayı hem kurak bir ay olur, hem de mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık seyreder. Bu sıcak havalardan dolayı ve hazirandaki yağışlardan sonra zeytin aralarında aşırı miktarda otlanma oldu. Bu otlanmadan dolayı zeytin aralarında zeytin üreticilerini özellikle uyarıyorum. Geçmiş yıllarda yaşadığımız kayıpları yaşamamak için muhakkak ot mücadelesini yapsınlar. Tarlalarını otlu bir şekilde bırakmasınlar. Çünkü bir şekilde buralara gelen insanlar da bu bilinçte olmadıkları için zeytin aralarında gezerek, piknik yaparak burada sıkıntılar veriyorlar. Ben gelen yazlıkçıları da, turistlere de buradan seslenmek istiyorum. Buraların hepsi sahipli üreticinin malı. Bu konulara karşı lütfen duyarlı olun. Kesinlikle zeytin arasına giderek ateş yakmayın. Piknik yapmayın veya içtiğiniz sigarayı kesinlikle söndürmeden atmayın. Bu zeytinliklerin hepsi birer milli servet. Zeytinlik sahalardan başlayan yangınların orman yangınlarına dönüştüğü de bakidir. Bu sebeple gezilerinizi kontrollü bir şekilde yapın” diye konuştu.




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