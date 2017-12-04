Özel çocuklar sinemaya gitti

Balıkesir’in Edremit İlçesinde kaymakamlığın sosyal sorumluluk projesi olan "Benim Adım İyilik" Projesi kapsamında Hamiyet Feridun Sözen Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencilerinden 60 öğrencinin sinemaya gitti

"Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok" sloganıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Edremit ilçesinde bulunan alışveriş merkezine öğretmenleri gözetiminde götürülen özel çocuklar unutamayacakları bir gün geçirdiler.

3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında; bugün Hamiyet Feridun Sözen Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencilerinden 60 özel öğrenci bir alışveriş merkezine götürülerek duyarlı firmaların desteğiyle güzel bir gün yaşadılar.

Aralarında daha önce sinemaya gitme imkanı bulamamış bir çok özel öğrencinin de bulunduğu etkinlikte vizyona yeni giren ve beğeniyle izlenen animasyon filmi izlediler. Filminin akabinde yine sponsor firmamızın desteğiyle öğle yemeği yiyen öğrencilerin mutluluğu ve heyecanı görülmeye değerdi.

Etkinlikte açıklama yapan Kaymakam Sırmalı, "Daha önce Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimize yönelik 3 Aralık Dünya Engelliler gününde sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemiştik. Bugün de yine Benim Adım İyilik Projesi kapsamında Hamiyet Feridun Sözen Özel Eğitim Uygulama Merkezi öğrencilerinden oluşan 60 özel öğrencilerimize yönelik bir etkinlik düzenledik. Bizler engellilerimizin sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde değil her gün hatırlanması gerektiği düşüncesiyle yine böyle bir etkinlik düzenleyerek ülkemizdeki ve ilçemizdeki engellilere yönelik farkındalığın artırılmasına dikkat çekmek istedik. Bugün burada bulunan özel çocuklarımız, bizim çocuklarımızdır; onlar bugünümüz, geleceğimiz, yarınımız" dedi.

Benim Adım İyilik Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında düzenlenen etkinlik ile moral ve motivasyonu artan özel çocuklarla birlikte çekilen fotoğrafların akabinde etkinlik son buldu.