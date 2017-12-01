Özel çocuklardan Sanat Sokağı

Balıkesir Karesi İl Özel İdare Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde özel çocukların eserlerinin yer aldığı ’Sanat Sokağı’nın açılışı gerçekleştirildi. 60 öğrencinin eğitim gördüğü okulda Sanat Sokağı’nın kurdelesini Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Mürsel Sabancı, Okul Müdürü Muhsin Gürsu ve öğrenciler kesti. Aerobik gösterisi ile protokolü karşılayan öğrenciler, eserlerinin yer aldığı Sanat Sokağı’nda eserlerini tanıttılar. El işi atölyesinde öğrencilerin yaptıkları eserleri inceleyen protokol, müzik odasında öğrenciler ile birlikte saz ve darbuka çalarak dans ettiler. Özel öğrenci Mustafa, açılışta kendileri ile ilgilenen ve eliyle "çak" yapan protokolün eline vurmak yerine "Eliniz acımasın" diyerek sarıldı.

Sanat Sokağı’nın açıldığı koridorda el sanatları sınıfı, müzik sınıfı, yiyecek içecek atölyesi bulunduğundan dolayı koridorun adını ’Sanat Sokağı’ koyduklarını belirten Karesi İl Özel İdare Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Muhsin Gürsu, Sanat Sokağı’ndaki eserlerin tamamını öğretmenlerin gözetiminde öğrencilerin yaptığını söyledi. Açılışa katılan Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Mürsel Sabancı ise, kendilerine bu çalışmada emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere tebrik etmek düştüğünü ifade etti. Tavana işlenen Türk bayrağından duvarlara yapılan eserlere kadar hepsinin birbirinden farklı ve çok güzel olduğunu belirten Başkan Sabancı, "Öğrencilerimiz bu çalışmaları yaparken hem dinlediklerini hem de eğlendiklerini görebiliyoruz. Hepsini kutluyor, yüreklerine sağlık diyorum" dedi.

Karesi İl Özel İdare Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde eğitim gören çocuklar için "Bu çocuklar bizim çocuklarımız" diyerek sözlerine başlayan Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, "Çocuklarımızın ve ailelerini hayatlarını kolaylaştırmak ve sıkıntılarını hafifletmek için uygulama merkezimizde öğretmenlerimiz ve velilerimiz çaba sarf ediyorlar. Çocuklarımız burada kabiliyetleri doğrultusunda eğitiliyorlar, hem kendi hayatları hem de ailelerinin hayatları kolaylaşıyor. Bu çalışmaların verimlerini de işte burada sanat sokağında yapılan eserlerden görebiliyoruz. Eserler gayet güzel olmuş" şeklinde konuştu.

Özel çocuklar hakkında farkındalıkların olması gerektiğini vurgulayan Kaymakam Demir, "Özel çocuklarımızın yaşadığı sıkıntıları bilelim. Biz kendimizi sağlıklı olarak görüyoruz ama bu çocukları göremeyenlerin kendilerinin ne kadar sağlıklı oldukları konusunda düşünmeleri lazım. Asıl sağlamlık her şeyin farkında olmak ve farkında olduğu şeyin gereğini yerine getirmektir" dedi.

Şehrin her derdini bilmek için çalıştıklarını ifade eden Kaymakam Demir, "Bu noktada Karesi Belediyemizle ortak çalışıyoruz. Belediyenin çok güzel anlayış ve kavrayışı var. Ben belediye başkan yardımcılarına belediye Başkanımız Yücel Yılmaz’a çok teşekkür ediyorum" dedi.