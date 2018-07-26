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26 Temmuz 2018 09:15

(Özel) Dalgıçlardan takım elbiseli dalış

Ülkemizde sadece Ayvalık’ta bulunan kızıl mercanlar keşfedilmeyi bekliyor.

(Özel) Dalgıçlardan takım elbiseli dalış

26 Temmuz 2018 09:15

Dalgıçlar, mercanlara dikkat çekmek için kravat ve gömlekle denize daldı.


Ayvalık Prodivers Dalış Okulu hocası Kubilay Kılıç ve su altı fotoğrafçısı Erhan Esirtgener, Ayvalık ilçesinde bulunan dünyaca ünlük kızıl mercanlara dikkat çekmek için bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdi. Kızıl mercanların ciddiye alınması için gömlek ve kravat ile dalış yaparak yaklaşık 30 metre derinlikte profesyonel çekimler gerçekleştirdiler. Yapılan çekimleri sosyal medya üzerinden paylaşan dalgıçlar büyük ilgi gördü.




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