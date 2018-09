(Özel) Dünyaca ünlü baldo pirincinde hasat zamanı

Biçerdöverler bereket için dönmeye başlarken, pirinç üreticisi fiyatlardan memnun.

Tarihi M.Ö. 400’lü yıllara uzanan ve Büyük İskender’in askerleriyle Batı Asya ve Yunanistan’a ulaştırdığı ardından da tüm dünyaya yayılan baldo pirincinde hasat dönemi başladı. İçeriğindeki yüksek B vitamini, fosfor, manganez minerallerinin yanı sıra kolesterolsüz olması ile de tercih sebebi olan baldo pirincinin sofralarda bitecek yolculuğu sürüyor.

Gönen Ziraat Odası Başkanı ve çeltik üreticisi Necati Özkurt baldo pirincinin hasat döneminin başlaması nedeniyle İHA’ya özel açıklamalarda bulundu.

Girdi maliyetleri pirinç fiyatını arttıracak

Gönen Ovası denilince ilk akla gelen Gönen Baldo’sudur. Gönen Ovasında şu an ekili çeltik miktarı 82 bin dekar. Bunun yüzde 25’i baldo. Diğer çeşitlerde çeltik üretimi de devam ediyor. Gönen’de yıllık 60 bin ton civarında pirinç üretimimiz var. Toplam 23 adet çeltik fabrikamızda Türkiye’nin 600 bin ton yıllık pirinç ihtiyacının yarısına yakın bir kısmı olan 270 bin tonu Gönen markası ile satılıyor. Şu an hasadın başladığı bir devredeyiz. Verimlere baktığımızda bin metrekareye 600-700 kg bir ürün hasadı devam ediyor. Kalitemizde bu yıl havaların serin gitmesinden dolayı randımanlarımız oldukça yüksek. Şu an ilk satılan ürünlerimiz 4 TL’ye yakın bir fiyattan alıcı bulmakta. Bunun içerisinde baldo çeşidi de var. Ama bu yıl 4 TL’ye sattığımızda belki kazandıracak gibi görünecek ama bu girdi maliyetlerinde para kazanma şansımız biraz düşük. Çiftçimizin beklentisi tabi 4 TL civarında ama girdi maliyetlerinin neredeyse yüzde 80 artması ve yarına bir gün bunun yanı sıra çeltiğin para eder gibi gözükmesi ile yükselecek tarla kiraları da göz ardı edilmemeli. Tabi bizim temennimiz çeltik hasadı ilk önce Gönen’de yapılıyor. Şu ana kadar her hangi bir afet, dolu aşırı bir yağış yaşanmadı. İnşallah bundan sonra da yaşanmaz. Çiftçimiz inşallah para kazanıp önümüzdeki yıllarda da üretimine devam eder. Ama şu bir gerçek ki bu girdi maliyetleri ile önümüzdeki dönem üretim yapmamız biraz zorlaşacak. Gelecek yıl pirinci biraz hep birlikte pahalı yiyeceğiz" dedi.