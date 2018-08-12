(Özel) Edremit’te sağdıçlar damada görülmemiş şakalar yaptı

İlçenin sevilen gençlerinden Erdal Duran, Kader Çakır ile dünya evine girdi. Düğünde her şey normal giderken, damadın sağdıç ve arkadaşları takılarını takmak için sahneye çıktı. Damada önce köpek tasması takan arkadaşları, tasma ile oynattıktan sonra zincirini sahnenin demirine bağladı.

Arkadaşlarının Erdal Duran’a şakası bununla bitmedi. Önce nazar boncuğu, sonra at ağızlığı, şalvar giydirildi. Gömleğinin ve kulaklarının içine sim döküldü. Biberonla çay içirildi, emzik verildi. Başına taç, takı ve ardından mutfak önlüğü takılırken, bununla yetinmeyen arkadaşları, önce yılbaşı şapkası taktı, ardından ise eşarp bağladı. Emziği de ağzına alan damadı arkadaşları zincirli tasmayla tekrar oynattı. Katılanları kahkahaya boğan sağdıçların akıl almaz şakaları herkese pes dedirtti.