Diğer
Kategoriler
12 Ağustos 2018 09:22

(Özel) Edremit’te sağdıçlar damada görülmemiş şakalar yaptı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir damada arkadaşlarının yaptığı akıl almaz şakalar, görenleri hayretler içinde bıraktı.

(Özel) Edremit’te sağdıçlar damada görülmemiş şakalar yaptı

12 Ağustos 2018 09:22


İlçenin sevilen gençlerinden Erdal Duran, Kader Çakır ile dünya evine girdi. Düğünde her şey normal giderken, damadın sağdıç ve arkadaşları takılarını takmak için sahneye çıktı. Damada önce köpek tasması takan arkadaşları, tasma ile oynattıktan sonra zincirini sahnenin demirine bağladı.


Arkadaşlarının Erdal Duran’a şakası bununla bitmedi. Önce nazar boncuğu, sonra at ağızlığı, şalvar giydirildi. Gömleğinin ve kulaklarının içine sim döküldü. Biberonla çay içirildi, emzik verildi. Başına taç, takı ve ardından mutfak önlüğü takılırken, bununla yetinmeyen arkadaşları, önce yılbaşı şapkası taktı, ardından ise eşarp bağladı. Emziği de ağzına alan damadı arkadaşları zincirli tasmayla tekrar oynattı. Katılanları kahkahaya boğan sağdıçların akıl almaz şakaları herkese pes dedirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç