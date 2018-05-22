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22 Mayıs 2018 10:27

(Özel) Ege’de 140 günde 9 bin 193 kaçak göçmen yakalandı

Balıkesir, Çanakkale ve İzmir sahillerinden Ege’ye açılan umut yolcuları bu ölümcül yolculuğa hızla devam ediyor.

(Özel) Ege’de 140 günde 9 bin 193 kaçak göçmen yakalandı

22 Mayıs 2018 10:27

Son 140 günde Ege üzerinden Yunanistan adalarına geçmek isteyen 9 bin 193 kaçak göçmen yakalanırken, 26 kişi Ege’nin soğuk sularında can verdi.


Edinilen bilgiye göre, 2018’in ilk 140 gününde Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı uçar ve yüzer ekipler 210 olayda 9 bin 193 kaçak göçmeni yakalayarak olası bir faciadan kurtardılar. 1 Ocak’tan bu yana gerçekleşen kaçak geçişlerde 26 kişi hayatını kaybederken, 9 organizatör de yakalanarak cezaevine gönderildi.


Mayıs ayı içinde Ege Denizi’nde 54 kaçak geçiş olayına müdahale eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 2 bin 621 kaçak göçmeni yakaladı. Mayıs ayında yine Ege Denizi açıklarında yaşanan kazada 7 kaçak göçmen hayatını kaybetti. Olaylarla ilgili 3 organizatör gözaltına alınarak adli makamlara teslim edildi.




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