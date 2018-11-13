(Özel) Engelli sanatçıların eserleri göz kamaştırıyor

Balıkesir'de engelli sanatçıların yaptığı eserler büyük beğeni topladı.

Engellilerin boş vakitlerini değerlendirmesi için Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şube Başkanlığı tarafından açılan atölyede usta öğretici Hüseyin Özkan'ın nezaretinde naht, ahşap yakma, ahşap şekillendirme ve boyama alanlarında faaliyetler yapılıyor. Engelli sanatçılara her türlü sarf malzemesi, alet ve edevatı dernek tarafından ücretsiz olarak veriliyor. Türkiye Sakatlar Derneği Balıkesir Şubesinin bu örnek faaliyeti engelliler ve vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Şube Başkanı Zeki Uslu, "Engelli olmak üretmeye engel değil. Engelliler bu atölyede hayallerini tablolara döküyor" dedi.

Uslu, yılda iki kez sergi açarak yapılan eserlerin halkın beğenisine sunulduğunu, satılan eserlerin tüm gelirinin eser sahibine verildiğini açıkladı.