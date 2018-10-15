(Özel) Futbolcular 10 ton kömür taşıyarak antrenman yaptı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan On Yedi Eylül Üniversitesi'ne ait Korumalı Futbol Takımı Bandırma Jets'in oyuncuları Edincik Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulun bahçesindeki okula ait 10 ton kömürü el birliği ile kazan dairesine taşıyarak öğrenci kardeşleri için hem yardım ettiler hem de antrenman yaptılar.

Bandırma'da On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde çalışmalarına devam eden şehrin ilk ve tek Korumalı Futbol Takımı Bandırma Jets'in sporcuları alkışlanacak bir sosyal sorumluluk olayına imza attı. Bandırma'nın Edincik Mahallesi'ndeki sentetik sahada antrenmanlarını yapan takım oyuncuları aynı mahalledeki bir ilkokulun bahçesinde yaklaşık 10 ton kömür bulunduğunu ve bu kömürün okulun kazan dairesine taşınması gerektiğini öğrendi. Yaklaşan kış mevsiminde küçük öğrenci kardeşlerinin soğuk sınıflarda eğitim görmesini istemeyen duyarlı sporcular okul bahçesinde bulunan kömürleri el birliği ile kazan dairesine taşıdı.

10 ton kömürü 25 dakikada taşıdılar

O anın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ile kısa sürede takdir toplayan Bandırma Jets Korumalı Futbol Takımı'nın Kaptanı Ertan Taştan İHA'ya yaptığı açıklamada, "Geçenlerde yaptığımız Edincik Sahası'ndaki idmanda Edincik İlkokulu'ndan bir öğretmenimiz geldi ve bize yardımda bulunur musunuz dedi. Biz de bunun üzerine idmanımıza başlamadan önce kendilerine yardımda bulunduk. 25 dakika gibi bir sürede yerine yerleştirdik. Çok teşekkür ettiler. Biz bunun gibi olaylara daha da devam edeceğiz. Üniversitemiz ve biz birlikte güzel işler yapmaya devam ediyoruz. Genç arkadaşlarımız da çalışmalarına devam ediyor. Takımımız kurulalı 3 yıl oldu. Bu süreçte hem üniversitemizde hem de pro ligde mücadele etmekteyiz. Daha da iyi başarıları getirmeye çalışacağız. Bandırma'da gençlerin ilgisi daha da çoğalıyor. Bunun dışında biz onlara, onlar da bize ulaşmaya çalışıyorlar. Takım olarak en önde saha ihtiyacımız var. Bandırma'da kısıtlı derecede saha alanı var. Saha bulabilirsek bizim için çok iyi olacak. Onun dışında sponsorluk ihtiyaçlarımız devam ediyor" dedi.

Bandırma Jets Korumalı Futbol Takımı'nın bir diğer kaptanı Alper Ergin ise, "Bahsi geçen gün idmana gittiğimizde oldu olay. Isınma aşamasındayken henüz böyle bir yardıma gerek olduğunu öğrendik. Gittik, elimizden geldiği kadar yardımcı olduk. Bizim için zor olmadı. Kalabalık bir şekilde gittik. Sporcu kardeşlerimizle birlikte çok kısa bir sürede hallettik ve dönüp idmanımıza devam ettik" şeklinde konuştu.