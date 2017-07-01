Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2017 10:10

(Özel Haber) 40 derecede günün yarısını suda geçiriyorlar

Sıcak havaların tavan yaptığı Balıkesir’de manda sürüleri günün yarısını suyun içinde geçiriyor.

(Özel Haber) 40 derecede günün yarısını suda geçiriyorlar

01 Temmuz 2017 10:10

Mevsim normallerinde bir saat suda kalan mandalar 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda sudan çıkmıyor.


Kaymağı ile ünlü Balıkesir’de manda sürüleri de sıcak havayla mücadele ediyor. Mandacılığın yapıldığı Altıeylül ilçesine bağlı Yakupköy kırsalında sabah erken saatlerde beslenen mandalar, sıcak havada uzun süre suda kalarak serinliyor. Yaklaşık 300 mandanın suya koşma anı Afrika’da çekilen belgesel görüntülerini aratmazken, hayvanlar sıcağın etkisinden suda kalarak korunuyor. Bindiği atı ile hayvanlara bekçilik yapan Mehmet Dinçer, "Mandanın özelliği zaten suda durmasıdır. Suya girerler ve sıcak havada gün boyu suyun içinde kalırlar. Akşam saatlerinde de sudan çıkarak etrafa yayılırlar" dedi.


Manda sürüsünün sahibi ve aynı zamanda Balıkesir Manda Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Ali Çırpıcı, "Bu mandaların ter bezi olmuyor ve serinlemek için suya ihtiyaç duyuyorlar. Özellikle böyle sıcak havalarda hayvanın derisinin siyah olması dolayısı ile suda uzun zaman geçiriyorlar. Sıcak havalarda saat 11’den 4’e kadar suyun içinde kalıyorlar ardından da yaylıma çıkıyorlar" şeklinde konuştu.


Manda sürüsünün suyun içindeki görüntüleri belgesel görüntülerini aratmadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
41
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:24
  • Güneş :05:37
  • Öğle :13:23
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:48
  • Yatsı :22:43
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!