(Özel Haber) Açık lise öğrencilerinin mezuniyet sevinci

Mezuniyet töreninde 2 çocuklu ev hanımı 46 yaşındaki Sıdıka Toklu, 30 yıl aradan sonra ortaokulu bitirdiğini belirterek, "Şu anda liseyi okuyorum. Seneye mezuniyet heyecanını ben de yaşamak istiyorum. Daha sonraki amacım ise üniversiteyi okumak” dedi.

Toklu, “Balyanın Yarışalan köyünde doğdum, ilkokulunu bu köyde karma sınıfta tamamladım. İçimdeki okuma azmini imkansızlıklar nedeniyle tamamlamadan evlenip 2 çocuk yetiştirdim. Onların üniversite eğitimlerini tamamlattım. Ama ben hiçbir zaman okuma isteğimi kaybetmedim. Tersine bana “Okuyup ne yapacaksın, bu yaştan sonra memur mu olacaksın, otur evinde, boş ver “ gibi sözlerle benim sürekli ümitlerini yıkmak isteyenleri karşı başta eşim ve çocuklarının desteğiyle , 30 yıl sonra ortaokulu açık okulda tamamladım. Lise tercihimi okulun evine uzak olmasına rağmen, eşimin işine yardım etmek amacıyla meslek lisesi muhasebe alanına kayıt yaptırıp, hafta sonu Altınoluk’tan Edremit’teki okula gelerek hiç devamsızlık yapmadım. Önümüzdeki yıl ben de liseyi bitirip bugün yaşanan coşkuyu yaşamak istiyorum. Gençlerimiz şu an çok şanslılar. Devletimiz bu kadar imkan tanırken mutlaka okusunlar. Hayatlarını kurtarsınlar. Okumanın yaşı yoktur”dedi.

Okul Müdürü Yücel Mercan da, “Okulumuzda 2016-2017 Eğitim Öğretim yılında 7 öğrencimiz okulumuzdaki yüz yüze ders tamamlayarak mezun oldu. Hanım kardeşimiz de okulumuzda öğrencilere örnek davranışlar sergileyerek çevresindekilere her zaman pozitif enerji veren ve “Okumanın Yaşı Yoktur” sloganı ile yoluna devam eden örnek bir öğrencimiz. İnşallah seneye kendisi de mezun olacak”dedi.

Ardından yemin eden Ahmet Şarköylü, Ayşegül Karakaş, Özge Pınar, Batuhan Kuşçu, Berivan Bilgili , Sait Baran Önen ve Veysel Uslu isimli öğrenciler kep fırlatarak mezuniyetlerini kutladılar.