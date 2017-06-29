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29 Haziran 2017 10:38

(Özel Haber) Aşırı sıcaklarda serinlemek isteyenler dalış turlarına büyük ilgi gösteriyor

Yurt genelinde yaşanan aşırı sıcaklar özellikle Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde etkisini gösterince sıcaktan bunalanlar serin suların cazibesine kapılarak dalış turlarına büyük ilgi gösteriyor.

(Özel Haber) Aşırı sıcaklarda serinlemek isteyenler dalış turlarına büyük ilgi gösteriyor

29 Haziran 2017 10:38


24 adası ve 60’tan fazla dalış noktası ile dalış turizminin önemli merkezlerinden Ayvalık ilçesinde son günlerde yurt genelinde olduğu gibi sıcaklık artışları tatilcileri serinlemenin farklı yönlerine aramaya itiyor. Son günlerde artan sıcaklıklar ile birlikte Ege’nin serin suları sıcaktan bunalan tatilcilerin akınına uğruyor. Sıcaktan bunalanlar dalış turlarını tercih ediyor. Çok sıcak yaz günlerinin yaşandığı şu günlerde serinlemek ve eşsiz su altı güzellikleri ile tanışmak isteyenlerin adeta akınına uğrayan Ayvalık’ta dalış eğitimleri veren Dalış Okulu Eğitmeni Kubilay Kılıç sıcaklar ile birlikte dalış turlarına ilginin artığını ifade etti. Ayvalık’ta hizmet veren son günlerde neredeyse yüzde yüz doluluk oranları ile denize açıldığını ifade eden Kılıç "Bayram tatili sonrasında da yoğunluk devam ediyor. Özellikle son günlerde mevsim normalleri üzerinde giden sıcaklardan kurtulmak ve serinlemenin farklı bir yolunu denemek isteyenler büyük ilgi gösteriyor. Ege’nin serin suları ve Ayvalık’ı eşsiz su altı manzarası turlara ilgiyi artırıyor." dedi.




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