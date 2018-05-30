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30 Mayıs 2018 18:43

(Özel Haber) AVM’de biber gazı paniği

Balıkesir’de bir AVM’de sıkılan biber gazı büyük paniğe neden oldu.

(Özel Haber) AVM’de biber gazı paniği

30 Mayıs 2018 18:43

Mağazadaki müşteriler dışarıya çıkabilmek için adeta birbirini ezerken, o anlar İhlas Haber Ajansı kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, 6 katlı AVM’de bilinmeyen bir sebeple içeride biber gazı sıkan bir vatandaş, mağazada alışveriş yapan herkesi paniğe sürükledi. Yüzlerce vatandaş biber gazından etkilenirken, mağaza çalışanları da kendilerini büyük bir panikle dışarı attı. Vatandaşlar biber gazını sıkanın kim olduğunu bilmezken, bazı vatandaşlar ise olaya büyük tepki gösterdi. Güvenlik nedeniyle 6 katlı mağazadaki tüm vatandaşlar dışarı çıkartıldı. 7’den 70’e herkesin etkilendiği olayda, özellikle kucağındaki bebekleri olan anneler ise ambulanslara alınarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.




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