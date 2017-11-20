Acil serviste en büyük sıkıntı yoğunluk. Bir çok vatandaşın durumu acil olmadığı halde meydana getirdiği gereksiz yoğunluk, gerçekten acil hastalara müdahalede zaman kaybı yaşanmasına sebep oluyor. Balıkesir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Ahmet Köse hastane acil servisine günde ortalama 900 hastanın başvurduğunu, hafta sonları ise bu sayının bine ulaştığına dikkat çekerek, “Bu hastaların çoğunluğu 16-24 saatleri arasında bize gelmektedir. Gün içerisinde saat 16’ya kadar baktığımız hasta sayısı 2250- 300 civarında iken geri kalan hastalarımızın yoğunluğunu 16 ile 24 saatleri arasındaki hasta gurubumuz oluşturuyor. Biz bu hizmeti kesintisiz ve etkin bir şekilde yürütebilmek için triaj dediğimiz bir tabloya göre çalışıyoruz. Burada hastalarımızı sınıflandırıyoruz; sarı, kırmızı ve yeşil guruba ayırıyoruz. Kırmızı hastalar bizim için bekletilemeyecek ve hemen müdahale edilmesi gereken grubu oluşturuyor. Sarı gruptaki hastalara müdahale edilmesi gerekir, ama bunlar bekletilebilir hastalardır. Onlar durumlarına göre yarım saat ile 1 saat arasında bekletilebilecek gruptur. Yeşil grup ise hastaların ayakta gelip poliklinikte muayene olabilecekken acilimizdeki yoğunluğu arttıran grup olarak değerlendirebiliriz. Bunlar bir sonraki günü bekleyebilir aile hekiminde ertesi gün muayene olabilir. Özellikle yeşil hasta grubunu boğaz ve baş ağrısı grubu oluşturmaktadır” dedi.

Hastaların hepsi öncelik istiyor

Acil Servis Sorumlu Hemşiresi Hülya Kaçıcı, görev yapan tüm sağlık çalışanlarının hepsinin eğitimli olduğunu belirterek, “Buradaki arkadaşlarımızın hepsi sertifikalarını almış ve hastaların öncelik derecesini belirlemek için burada. Her yıl eğitimleri 6 ayda bir tamamlanıyor. Yaşadığımız en büyük zorluk; hastaların hepsi öncelik istiyor. Bu konuda çok zorluk çekiyoruz. Bu konuda çok zorluk çekiyoruz, en büyük sıkıntımız bu aslında” şeklinde konuştu.