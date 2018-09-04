Konuyla ilgili olarak odamızın yapılan bu zamlarla ilgili hiçbir bağlantısı yoktur” dedi.

Balıkesir Fırıncılar Odası Başkanı Niyazi Tunç pazarlarda satılan ekmeğe yapılan zamlarla ilgili olarak birçok şikayet aldıklarını dile getirerek, “Biz fırıncılar odası olarak Türkiye’de küçük esnaf sanatkar olarak geçiyoruz. Türkiye’de bugün dış mihrakların oynadığı oyunlara nazaran hala ekmeğimizi kur yükselişinden önce neyse aynı fiyatla satmaktayız. Ama Balıkesir merkez ve ilçe pazarlarında satılan bu merdiven altı tabir ettiğimiz ekmekler var. Yanında sigortalı işçi çalıştırmıyorlar, istihdama katkıları olmuyor, herhangi bir imalatçı olarak vergi yükümlülükleri yok. Bize vatandaşlardan gelen son telefonlarda pazar yerinde satılan ekmeklerle alakalı yaklaşık yüzde 30’a tekabül eden bir fiyat artışının gerçekleştiğini ve bunun neden kaynaklandığını soruyorlar. Aldığımız bilgilere göre 4 liradan satılıyormuş bu ekmekler 5 lira ve 5,5 liradan satışa başlamışlar. Biz de bu konuyla alakalı olarak oda üyemiz olmadıklarını ve denetim yetkimizin olmadığını söyledik" şeklinde konuştu.

Pazar yerlerinin denetimlerinin belediyelerde olduğunu söyleyen Tunç, "Ama sonuçta seyyar olarak satılan her şeye belediye bakıyor. Üretim yönünden de Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri bakıyor. Vergiyle alakalı bölüme de gelir idareleri bakıyor. Şu an bence yanlış bir politika izliyorlar, hem ruhsatsız çalışıyorlar hem vatandaşa fahiş fiyatta ekmek satmaya uğraşıyorlar. Biz onları unutmuştuk bile bizi vatandaş arayınca aklımıza geldi. Biz halkımıza daha sağlıklı daha hijyenik ekmek nasıl üretebiliriz biz onun çabasındayız. Bu konuda bize çok telefonlar geldi. Ondan dolayı bunu da halkımızla paylaşalım istedik” dedi.