(Özel Haber) Balıkesir'de kamyon ve TIR sürücülerine denetim

Denetimlerin sıklaştırılması gerektiğini söyleyen bir TIR sürücüsü, "Çok güzel bir uygulama. Fazla araba kullandık mı kazalara sebebiyet veriyoruz uykusuzluktan. Ama trafik memurları sürekli denetleme yapıyorlar" dedi.

Balıkesir'de trafik polisleri tarafından kamyon ve TIR sürücülerine denetim yapıldı. Ölümlü ve yaralamalı kazaların önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamada kamyon ve TIR sürücülerinin kurallara uygun yolculuk edip etmediği ve evrakları denetlendi. 10 aracın sorgulandığı denetlemelerde 6 bin 601 Türk Lirası ceza kesilirken, emniyet kemerleri takılı olan, takografları ve maksimum yük kapasitesini geçmedikleri görülen kamyon ve TIR sürücüleri ise denetimlerin yapılmasından memnun olduklarını belirtti.

Bir TIR şoförü uykusuz kalan şoförlerin kazaya sebebiyet verdiğini belirterek yapılan trafik kontrolleriyle ilgili, "Çok güzel uygulama. Olması gerekiyor. Fazla araba kullandık mı kazalara sebebiyet veriyoruz biz uykusuzluktan. Ama trafik memurları sürekli denetleme yapıyorlar" dedi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerin sıklaşacağını, trafikte herkesin huzur ve güven içerisinde yolculuk etmesi için mücadele vereceklerini belirttiler.