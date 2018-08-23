(Özel Haber) Balıkesir’de metrekare fiyatları 5 bin TL’yi gördü

Özel bir araştırma şirketinin hazırladığı ve bir ekonomi dergisinde sonuçları yayınlanan emlak raporuna göre 2018’de büyükşehir olan 30 kentten 21’inde konut fiyatları yüzde 10’un üzerinde arttı. Zirvede ise yüzde 26’ya ulaşan getiri oranıyla Balıkesir yer aldı. Tekirdağ ve Van’da da getiri oranları yüzde 20’nin üzerinde. Malatya, Bursa, Samsun ve İzmir ise yatırımcılarına yüzde 15 ila 19 arasında değişen oranlarda getiri sağladı.

Balıkesir mega şehirleri solladı

Anadolu kentlerinde konut piyasası yükselmeye devam ediyor. Balıkesir de yüzde 20’yi bulan getiri oranlarıyla İstanbul, Ankara, İzmir gibi mega şehirleri geride bıraktı. Balıkesir’deki bu artışın sebepleri hakkında açıklamalarda bulanan özel bir gayrimenkul şirketinin Balıkesir temsilcisi Burç Özoğuz, Balıkesir’in metropol kentlere yakınlığı, cazibe merkezi oluşu ve yeni yatırımlar nedeniyle emlak fiyatlarının arttığını söyledi. Özoğuz, "Emlak konusunda yatırımcıya Anadolu’da en çok kazandıran şehir Balıkesir oldu. Yüzde 26 gibi bir oranla Haziran 2018’de zirvede yer aldı. Bunun birçok nedeni var. Bölgemize gelen memurlar, tayin yoluyla gelen her kesim insanın Balıkesir’e ilgisi artıyor. Hatta son tayin dönemi gelen insanlar bile kendi şehrine geri dönmüyor. Balıkesir’in güzelliği, cazibesi nedeniyle burada yaşamayı tercih ediyorlar. Bununla birlikte konuk fiyatları daha fazla artmaktadır. Balıkesir’de yeni yapılan AVM’ler ve diğer alanlar Balıkesir’i cazibe merkezi haline getiriyor. Metropol şehirlere yakınlığı ile bilinen Balıkesir’imiz aynı zamanda önemli bir sahil kesimine sahip olmasından dolayı tercih ediliyor. Bu sebeplerden dolayı da konut fiyatları çok fazla arttı. Aynı zamanda da yatırımcıya kazandırdı” dedi.

Metrekare fiyatı 2.500 ile 5.000 TL arasında

Balıkesir’de metrekare fiyatlarının 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında değiştiğini belirten Burç Özoğuz, en değerli ilçenin Altıeylül olduğunu söyledi. Özoğuz, “Balıkesir’de şu an en değerli bölge Altıeylül ilçesidir. Altıeylül ilçesinin Bahçelievler, Plevne ve Gaziosnampaşa mahalleleri şu an metrekare fiyatları bakımından en değerli yerlerdir. Buradaki metrekare fiyatları 2.500 ile 5.000 TL arasında değişiyor” şeklinde konuştu.

Körfezdeki olanaklar fiyatları arttırdı

Burç Özoğuz, körfez bölgesindeki olanakların artması nedeniyle fiyatları arttığını söyleyerek, "Özellikle turizm ve kültürel alanlardaki faaliyetler ve denizlerin mavi bayraklı olması, Edremit Körfez havalimanın yurtdışı uçuş trafiğine açılması özellikle yurt dışından gelen gurbetçilerin ve turist kafilelerinin direkt uçuşlarla o bölgeye gelmeleri Balıkesir’in körfez bölgesindeki fiyatları da arttırdı. Çünkü gelen insanlar Kazdağlarını, Ayvalık’ı, Altınoluk’u, Edremit’teki bütün kültürel alanları gezdikleri için aynı zamanda bir oksijen deposu olan Balıkesir’i beğenip buradan ev almak istiyorlar. Yazları burada geçirmek istiyorlar, bununla birlikte arz talep meselesinden dolayı da fiyatların artması gayet normaldir” dedi.

Yeni yatırımlar emlak sektörünü hareketlendirdi

Balıkesir’e yapılan yeni yatırımların da emlak sektörünü etkilediğini belirten Burç Özoğuz, 4 bine yakın yeni istihdam kaynağı ile emlak piyasasının hareketlendiğini belirtti. Özoğuz, "Balıkesir’e yaklaşık 3 ya da 4 fabrika açılıyor. Burada da hemen hemen 4 bine yakın yeni personel alımı yapılıyor. Bu alım için şehir dışından gelecek olan insanlarımızın Balıkesir’de Altıeylül bölgesinde işlerine yakın yerde ev tutmak istemeleri fiyatların artmasına neden oluyor" şeklinde konuştu.