(Özel haber) Balıkesirli şair destek bekliyor

Şair Yılmaz, “Amatörce yaptığım bu işlerin profesyonel bir şekilde belediye ya da valilik tarafından kitaba dönüşmesini istiyorum” dedi.

Astsubaylık görevinden emekli olduktan sonra şiir yazmaya başlayan Şair Özali Yılmaz, tiyatrodan şairliğe uzanan hayat hikayesini anlattı. Yozgat’ın Sorgun ilçesi Büyükören köyünde doğduğunu belirten Yılmaz, “1984 yılında Balıkesir’e geldim ve burada yerleşerek kaldım, emekli astsubayım. 1995 yılında emekli olduktan sonra şiir yazmaya başladım. Devamlı çok kitap okumam nedeniyle şiire yöneldim, yazdığım şiirler bir lise öğrencisinin dikkatini çekti. Lise öğrencisi beni şiirle uğraşan Avukat Sedat Marmaralı tanıştıracağını söyledi. Onun bir şiir etkinliğine gittim ve şiire adapte oldum. İlk yazdığım şiiri İstanbul’a gönderdim ödül aldı. Ondan sonra güvenim tazelendi. İlk yazdığım şiir Çanakkale konuluydu. Çanakkale muharebesini anlatan güzel bir şiirdi. Aşağı yukarı her sene yarışmalara katılıyorum ve birincilik, ikincilik ve derece getiren plaketler aldım” dedi.

"Önce tiyatro sonra şiire başladım"

Şairlerden Yahya Kemal Beyatlı, Faruk Nafiz Çamlıbel, Cahit Sıtkı Tarancı ve Bekir Sıtkı Erdoğan’ı çok severek okuduğunu söyleyen Yılmaz, “Yeni şairlerden ise Cemal Safi ve Halil Soyuer’u çok seviyorum, ayrıca Necip Fazıl Kısakürek’i de takdir ediyorum. Şiir yazmaya başlamadan önce televizyonlar yokken meslek hayatımızda radyo dinlenen zamanlarda askeri birliklerimizde sınıfların geceleri olurdu. Buralarda insanlar marifetlerini konuştururlardı. Ben o zamanlar tiyatroya merak sarmıştım ve kendi kurduğum tiyatro ekibiyle komutanların taktirlerini aldım ve tiyatroyla başladım. Tiyatroyu iyice oturtmak için okumak gerektiğini biliyorum. Çeşitli romanlar okuyarak başladım ve bu şekilde bir ivme kazandık. Emekli olduktan sonra da şiir yazmaya başladım” şeklinde konuştu.

Şiir sevilip okunmuyor

Türkiye’de şiirin hak ettiği yerde olmadığına dikkat çeken Yılmaz, “Neden çünkü insanlarda bir saplantı var guruplaşıyor. Sosyal içerikli şiirler istiyorlar veya serbest şiirler istiyorlar. Bu şekilde bir ayrım oluyor. Hece ölçülü şiirleri ya da genelde şiirleri sevmiyorlar, okumuyorlar. 400’e yakın şiirim var, ayrıca 20’ye yakın Türk Sanat Müziğinden bestem var, çeşitli bestekarlar tarafından bestelenmiş eserlerim var. Bundan sonra amatörce yaptığım bu işlerin profesyonel bir şekle dönüşmesini istiyorum. Bir basın evinin kitaplaştırıp Türkiye genelinde veya Avrupa genelinde dağıtımının sağlanmasını istiyorum. Yoksa bizim para verip kitap bastırıp bin kitabı kucağımıza alıp dağıtma imkanımız yok. Bu nedenle basılıp dağıtılmasını istiyorum. Bu konuda şehrimizin ileri gelen büyüklerinden yardım bekliyorum. Türkiye genelinde birçok vilayetten davet alıyorum, çağrılıyorum. Gittiğim yerlerden de muhakkak bir derece alıyorum. Tanınıyorum bir şair olarak bu işi organize edenler beni tanıyor, davet ediyorlar ama bir tek haberi olmayan yer Balıkesir. Bu da beni üzüyor" dedi.