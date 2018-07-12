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12 Temmuz 2018 10:01

(Özel Haber) Çapkın, başkanlık sistemine ayak uydurdu

Balıkesir Bahçelievler Mahallesinde yaşayan Mustafa Halis Dikmen’in 3 yıldır baktığı muhabbet kuşu Çapkın, “Başkan Recep Tayyip Erdoğan” diye konuşuyor.

(Özel Haber) Çapkın, başkanlık sistemine ayak uydurdu

12 Temmuz 2018 10:01

Kuşu duyanlar ise, "Çapkın, yeni sisteme ayak uydurdu’ yorumlarında bulunuyor.


Balıkesir’de yaşayan Mustafa Halis Dikmen’in 3 yıldır baktığı kuşu Çapkın’na son bir yıldır öğrettiği kelimeleri duyanları şaşırtıyor. Dikmen, “Beni can kulağı ile dinliyor, çok iyi bir dinleyici sürekli konuşmak gerekiyor onunla. Aynı şeyleri tekrarladığınızda kolayca kapabiliyor. Özellikle sert sessizleri daha iyi alıyor bu kuşlar. O nedenle bende bununla ilgili belirli şeyler söylüyorum ‘Yavrum, cici kuş, çapkın, maşallah gibi bir çok şeyi söylüyor. Özellikle geçen seneden itibaren ‘Başkan Tayyip, Recep Tayyip’ kelimelerini de öğrettim onları da söylüyor güzel ve net bir şekilde beni taklit ediyor” dedi.


Çapkın’ın çok meraklı bir kuş olduğunu ifade eden Halis Dikmen, “Önüne ne koysanız yiyebiliyor obur bir şey. Özellikle marula bayılıyor. Bunun yanı sıra portakal ve limonda yiyebiliyor. Ona ayrıca standart yemlerden veriyorum. Haftada bir olabildiğince temizliğine dikkat ediyorum. Erkek olduğu için ona bir eş bulmaktan yanayım hayvan bayadır yalnız ama konuşmamasından korktuğum için öyle bir tercih yapmadım. O benim 50 gramlık tatlı hayvanım” şeklinde konuştu.




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