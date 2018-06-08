(Özel Haber) Çocukların hayatını değiştiren vali

Haftada en az iki okul ziyaret eden ve binlerce öğrenciyle birebir temas kuran Vali Yazıcı, teröristlerin, hainlerin, suç örgütlerinin özellikle alt gelir gruplarındaki ailelerin çocuklarını kandırmak istediklerini vurgularken, hainlerin kökünü ’adam gibi adam’ yetiştirerek kazıyacaklarını söyledi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir’de uygulamaya koyduğu ve Türkiye’ye örnek olan Balıkesir’de Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi’nin (BENGİ) ulaştığı noktayı ve projenin detaylarını İhlas Haber Ajansı Balıkesir Temsilcisi Bahadır Demirçeviren’e anlattı. Valilik makamında açıklama yaparak 2017-2018 eğitim yılını da değerlendiren Vali Yazıcı, "BENGİ ile 2016-2017 eğitim yılının ikinci yarısında yola çıktık. İlk yıl okullarımızı tam anlamıyla harekete geçiremedik. İsteğimiz neydi? Balıkesir’de eğitimi konuşulur hale getirelim, öncelikli hale getirelim. Eğitimin içindeki bazı sorunları kendi içinde çözelim. Kaymakam, ilçe müdürü, okul müdürü, öğretmen arkadaşlarımız olumlu etkileşim ile bir hareketlenme yapıyor. İstediğim sinerjiyi yüzde yüz olmasa da oluşturdum. İlçe belediye başkanlarımızın okullara ilgisi arttı bu süreçte, okulların gelen gideni arttı. Bu işin merkezinde öğretmenler var. Vatandaş diyor ki, ’İlçede birkaç okul iyidir, diğerleri sıradandır.’ Ben asla kabul etmiyorum bunu. Neye göre yapılıyor bu sınıflandırma? Neye göre kötü diyebiliyorsunuz bir okula? Bu okullarda eğitim veren arkadaşlarımız da Türkiye’deki üniversitelerin eğitim fakültelerinden mezun olmadı mı? Herkes ilçesindeki bir okulu sahiplendi. Bir tanesini kaymakam sahiplendi. Bir tanesini Milli Eğitim Müdürü sahiplendi. Onların derdi ile dertlendiler. Okullara gittiler. Ben il valisi olarak her hafta 2 okula gittim. Ben ısrarla meslek lisesine gidiyorum. Meslek liselerinde sorunlar var. O çocuklar geleceğe diğerleri kadar umutla bakmıyor. Hayalleri eksik, bazılarında yok. 18 yaşındaki gençlerle sohbet ediyorsunuz, yaşını başını almış insanlarla sohbet ediyor gibi oluyoruz. Oralara dokunmaya çalışıyoruz, bunu da bu kampanya ile yapmak istedik. Adına da BENGİ dedik. Bu kampanyada da kitap okumayı ve değerler eğitimini öne çıkardık" dedi.

367 bin kitap dağıtıldı

2017-2018 eğitim yılında 47 okula bizzat giden ve 3 bin 888 öğrenciyle birebir temas kuran Vali Yazıcı, projenin detaylarını anlattı. Vali Yazıcı, "Bu eğitim öğretim yılında kaymakamlarımız okulların tamamına en az 1 kez gittiler. Başka bir il var mıdır ki dönem içinde bütün okullara gitmiş olsun. Kaymakam gidip ders yapmıyor tabi ki. Yöneticiyiz biz, eksiği görmemiz lazım. Hareketlenme oldu, okullarımızı tatlı bir rekabete soktuk. Bu şehirde 367 bin 923 adet kitap hediye edildi. Haftada iki okuma saatimiz hemen hemen tüm okullarımızda yapılıyor. Siz oraya dokunduğunuzda ses gelir. Meslektaşlarımdan da sorun oluyor. Biz Amerika’yı yeniden keşfetmiyoruz. Okullara gidiyorum, dokunuyorum. Benim okulum Mehmet Azman Çavuş Ortaokulu. Gidin görün değişimi. Bizim gitmemiz, kaymakamlarımızın gitmesi okulun çehresi değişti. Oradaki öğretmenlerimiz, her okulda öğretmenlik yapabilecek kişiler. Ancak TEOG ortalamasına baktığınızda biraz geride kalmış. Demek ki bir şeyler eksik kalmış. Bir sinerji oluşturduk ve bu kabullenildi. Yönetici olarak da hem denetleme görevini yerine getirmiş oluyorsunuz hem de yardımcı oluyorsunuz. Sizin ısrarınızı görünce geçen yıl harekete geçmeyenler de harekete geçti" dedi.

Okuma alışkanlığı konusunda Türkiye’nin karnesinin kötü olduğunu kaydeden Vali Yazıcı, "Bu konuda ısrarcı, inatçı ve sabırlıyız. Yaşamımızda bazı alışkanlıklarımızı küçük yaşlarda kazanıyoruz. Bazen işimize gelmeyen konularda bile ailemiz bizi zorluyor ve alışkanlıkları o şekilde kazanıyoruz. Diş fırçalama alışkanlığını ortaokula kadar kazanmamış bir kişinin sonradan bu alışkanlığı kazanması daha zor. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şeydir. 40 yaşın üzerindeki insanların alışkanlıklarını değiştirme oranı yüzde 20 dahi değil. Balıkesir’de kitap okuma işine başladığımızda tüm öğretmenlerimize kitap hediye ettik. Sadece öğretmenlere 15 bin kitap hediye ettik. Tüm ilçelerimizdeki öğrencilerimize kitap hediye edilsin istedik. 367 bin kitap dağıtıldı. Bunun katkısını 3 5 yıl sonra göreceğiz" şeklinde konuştu.

Suça karşı spor

Vali Yazıcı en az BENGİ kadar önem verdikleri Sporda Yetenek 10’la gelecek projesinin hangi amaçla yapıldığını açıkladı. Yazıcı, "Bir diğer projemiz ’Sporda yetenek 10’la gelecek’ Bu projeyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde uyguladık. Spor yapamayan, ekonomik anlamda bunun zorluğu içinde olan çocuklara bunu yaptırmak. Gençlik Spor, Milli Eğitim, Kaymakamlar toplandık. 20 ilçemizde alt gelir grubunun yoğun olduğu okullarda 7-13 yaş arasındaki çocuklara spor yaptırılacak. Bu zorunlu olacak. Bireysel malzemeleri sosyal yardımlaşmadan, belediyelerden tamamlayacağız. Ailelere de şunu söyledik. Hiçbir malzeme almayacaksınız dedik. Sporun vücut üzerindeki faydalarını anlatmama gerek yok. Alt gelir grubundaki ailelerde aile içi düzen olmuyor, düzenli gelir yok, aile içi şiddet olabiliyor. Parasızlık, bir takım yanlışları beraberinde getirebiliyor. Şimdi bu ortamda çocuğun hiçbir günahı yok. Çocuk, öyle bir ortamda hayatını düzene sokamıyor. Spor, adı konulmadan bir disiplin barındırıyor. Çocuk adeta antrenörü ne derse yapıyor. Basket takımına almam için akşam 9’da yatacaksın diyor. Anne baba o çocuğu yatırmamış. O çocuk basket takımına girmek için 9’da yatakta oluyor. 40 yaşındaki adamlar halı sahaya çıkıyor birbirini öldürecek gibi maç yapıyor. Bu sporun doğasında var. Kazanma isteği, hırs. Çocuğun bir müddet sonra istemeden hayatı disipline olmaya başlıyor. Bu projede futbol yok sadece. O konuda biraz tepki alıyorum. Futbolda da disiplin var ama her yerde oynanıyor. Çocuğun hayatına bir düzen geliyor, başta okul olmak üzere hayatı değişiyor. Anne çocuğun maçlarına gelmeye başlıyor. Hiçbir sosyal hayatı olmayan anne, o çocuğun maçlarına gelmeye başlıyor. İnsanların içine giriyor. Bu noktada bir şey belirteceğim. Bu konu araştırması yapılmış, güvenlik güçlerince saptanmış bir durumdur. En çok çeteye bulaşanlar, organize suça giren mahalle alt gelir grubunun bulunduğu yer. Aklınıza gelen hainlikler, bence teröristlerden farkı yok. Buralardan çocuk devşiriyorlar. Burası o hainler için verimli arazi. Ben spor ile buraya girdiğimde, çocuğun hayatı düzene giriyor, çocuğun hayatında ailesinin hayatında bir iki insan daha oluyor. Onunla özel bir iletişime giriyor. Kuşak atlamak istiyor, takıma girmek istiyor hocasının her şeyden haberi oluyor. Biz çocuğu spor okulların aldığımızda çocuk kötülüklerden de uzak kalacak" dedi.

Açıklamalarının sonunda projelerin ortak hedefini açıklayan Vali Yazıcı sözlerini şöyle tamamladı:

"Gerek BENGİ için gerekse Sporda Yetenek 10’la Gelecek projeleri için şunu ifade ediyorum. Biz adam gibi adam yetiştireceğiz. Öğretmen, çöpçü, gazeteci, subay olsun ama adam gibi adam olsun. Çocuklara, insanları sevmeyi ve saymayı öğreteceğiz. Adam gibi adam olmadıktan sonra ne olursa olsun, hangi mesleği yaparsa yapsın fark etmez. Ondan sonra kalifiye olacak. İşini mükemmel yapacak. Her şeyin merkezi insandır. Türkiye’nin de gelecekte en büyük varlığı genç insan gücüdür. Çocuklarla ve gençlerle uğraşmamızın temel sebebi budur. Ülkemizi onlara temsil edeceğiz"