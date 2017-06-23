(Özel Haber) Diyabet hastaları da ağız tadı ile baklava yiyebilecek

Diyet yapanların ve diyabet hastalarının Ramazan Bayramında, diğer adıyla Şeker Bayramında ağız tadıyla milli tatlımız baklava yemeleri için stevialı baklava üretti. Stevialı baklavanın normal baklavadan tek farkının şeker yerine diyabet hastalarının da kullanabildiği stevia bitkisinden elde edilen tatlandırıcı ile yapılması olduğunu ifade eden Özyürek “Bu stevia ile ağdalanmış özel bir baklava. Her damak tadına hitap eder. Özellikle diyet yapanlar. Kilo kontrolüne önem verenler ve diyabet hastalarının tercih ettiği bir baklava. Stevia bitkisinde özel bir şekilde elde edilen ağdasıyla ağdalanıyor. Baklava kısmı aynı. Sadece biz şeker yerine stevia ile tatlandırıyoruz bunu” dedi.

12 yıllık diyabet hastası İsmail Özdemir “Şeker hastaları maalesef Ramazan bayramları olduğu zaman baklavaya hasret bir insandır. Stevialı baklava da gerçekten bir şeker hastasına doğal bir baklava olduğu için zararını görmedim ve çok güzel bir tadı da var. Herkese tavsiye ederim.”dedi.