(Özel Haber) Dünyada tek glukozamin kuşburnunda

Balıkesir'de aktarlık ile uğraşan Hüseyin Öksüz, kuşburnu bitkisinin dünyada ağrı kesici özelliğe sahip olan glukozamin içeren tek bitki olduğunu söyledi.

Bitkiler ve bitkisel ilaçlar konusunda geniş bilgi sahibi olan aktar Hüseyin Öksüz, kuşburnunun dünyada glukozamin içeren tek bitki olma özelliği taşıdığını belirtti. Öksüz, kuşburnunun içinde yer alan glukozamin nedeniyle ağrı kesici özelliği olduğunu ve diz ve diz kapağı ağrılarındaki tedavilere kullanıldığını söyledi. Hüseyin Öksüz, “Kuşburnunun da ağrı kesici özelliği vardır. Kuşburnu dizlere ve diz kapakları ağrılarına çok faydalı bir bitkidir. İçinde glukozamin vardır. Glukozamini doğada taşıyan tek bitki kuşburnudur. Kuşburnu özellikle diz kapaklarındaki glukozamin eksikliğine iyi gelir. Bizim ülkemizde kuşburnuna kimse değer vermiyor. Tarlada çürümeye terk ediliyor. Ama Japonya 100 bin dönüm araziye kuşburnu ekti. Hapını ve patentini de aldı ve dünyaya glukozamin olarak satıyor. Türkiye'de ise tarlada görüldüğü zaman zararlı bir otmuş gibi kökünden sökülerek atılıyor. İnsanlarımız değerini bilmiyor ama ileri de pişman olacaklar. Kuşburnu ile aynı zamanda çok etkili bir zayıflama kürü yapılıyor. Kuşburnu ile ıhlamuru kaynatarak içine altın otu ilave ettiğimizde bir kür oluşuyor. Bunu günde 3 kere tüketerek bir ayda özellikle bölgesel yağlanmalarda 5-6 kiloya kadar zayıflama sağlıyor” dedi.

Her bitkinin belli kaynama süreleri var

Kış mevsiminin yaklaşmasından dolayı hastalıklarından korunmak içinde tavsiyelerde bulunan aktar Hüseyin Öksüz, kışın favori içeceği kış çayının faydalarından ve ne kadar sürede hazırlanması gerektiğini de söyledi.

Aktar Hüseyin Öksüz zencefil, tarçın, kuşburnu ve ıhlamur gibi bitkilerle kış çayının hazırlandığını belirtti. Öksüz; “Kış çayı genelde çok faydalı bir üründür. Ama doğru zamanda doğru yerde kullanmak gerekir. Bitkiler karışık olduğu için çok fazla kaynatılmamasını tavsiye ediyorum. Bitkilerin kimyaları birbirinden farklıdır. Bu yüzden sıcak suya atıldıktan sonra 1-2 dakika kaynaması idealdir. Çünkü her bitkinin belli bir kaynama süresi var. Kış çayının içinde genelde zencefil, tarçın, kuşburnu ve ıhlamur bulunur. Ama burada öksürüğü kesecek olan şey Gülhatmi çiçeğidir. Mükemmel bir öksürük kesicidir. Bademcik içinde ebegümeci otu ve adaçayı kullanılır. İçine kuşburnu da koyuyoruz” dedi.