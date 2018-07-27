(Özel haber) Dünyanın en genç transferi ’Bordo’ çalışmalara başladı

Balıkesir’de yaşayan Trabzonspor fanatiği Maviş ailesinin bebekleri Bordo Maviş, İHA’nın duyurduğu haberinin ardından dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Minik Maviş, henüz altı aylıkken Trabzonspor ile sözleşme imzalayarak dünyanın en genç transferi unvanına sahip olmuştu. Baba Ulaş Maviş, "Başlarda Bordo’nun hikayesini küçük bir taraftar kitlesi ve yakınlarımız biliyordu. İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haberle Trabzonspor’un da dikkatini çekti. Bizim kulübümüze yaptığımız tanışma ziyaretinden sonra Bordo’yu bir alt yapı projesi olarak transfer etmek istediler. İmza töreni çok da güzel oldu. Dünya futbol tarihinin en genç transferi unvanı hala kendisinde. Trabzon’a yerleşmeyi ilerleyen yıllarda tabii ki isteriz, aslında bu daha önceden de gündeme gelmişti. Eski başkanımız Muharrem Usta ’Bordo’yu Trabzon’da büyütelim’ demişti ama kulüpteki bazı sorunlardan dolayı yönetim değişikliği gerekti. Şu anki başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim de Bordo’yu unutmuş değil. Gelişimi takip edip desteklerini sürdürüyorlar ama ilerleyen yıllarda vakti gelince Bordo için gereğini yapacaklarına inanıyorum. Şu an Bordo, sporu, futbolu, cisimleri tanıma aşamasında. Ufak ufak futbolu sevebileceği oyunlar oynuyor. Küçük basit egzersizler yapıyor kendini fiziğini geliştirebilecek. Çalışmalarına devam edecek. Ona inancımız tam, desteğimizi sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.

"İyi bir futbolcu olması için çalışıyoruz"

Anne Burcu Maviş ise öncelikle Bordo’nun dürüst, küçük şeylerden mutlu olabilen kendine güvenen bir çocuk olması arzuladıklarını belirterek, "Böyle bir çocuk yetiştirmek istiyoruz. Bu dünya gelip geçici, bu dünyadan gittiğinde geriye bir şeyler bırakabilecek örnek bir vatandaş olarak yetiştirmek istiyoruz. Ondan sonra da Bordo’nun iyi bir futbolcu olmasını istiyoruz. Bordo daha 16 aylık olmasına rağmen futbol ve topa karşı aşırı bir ilgisi var. Bordo’nun kendi dengesini koruyup tek başına yürümeye başladıktan 3 gün sonra önüne top koyduk acaba ne yapacak diye? Direk topa ayağıyla vurmaya ve topu sürüklemeye başladı. Biz eline alır oynar diye düşündük ama Bordo da bizi şaşırtmadı. Onun topa ve futbola karşı aşırı ilgisi olduğunu böylece görmüş olduk. Tabii biz kendi imkanlarımızla Bordo’ya profesyonel bir destek veremiyoruz. Biz sadece Bordo’nun futbolu sevmesi, ilgi duyması için ona futbolu sevdirmeye çalışıyoruz. Tek yapabildiğimiz şu an da bu. Ama Bordo 3-4 yaşına geldiğinde Trabzonspor Futbol Kulübünün Bordo’ya sağlayacağı destekle birlikte iyi bir futbolcu olacağını ve bizim de rüyalarımızın gerçekleşeceğine inancımız sonsuz” şeklinde konuştu.