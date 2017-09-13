Balıkesir Orman Bölge Müdürü Metin Kırcı, Dursunbey’de çıkan yangının kontrol altına alınarak söndürüldüğünü ifade ederek, “Dün Balıkesir’in Dursunbey ilçesi Karapınar Mahallesi’nde 12.40’ta başlayan bir yangın oldu. 3 köy evi, 2 samanlık zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye ve jandarmanın araştırmaları sürüyor. Yangının köyde başlamasıyla birlikte 40 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle yangın hemen orman bitişiğinde olduğu için ormana sıçradı. Ekiplerimiz 12.48’te yangına müdahale ettiler. Helikopter talebimiz üzerine Genel Müdürlüğümüz hemen 2 helikopteri yangın bölgesine hareket ettirdi. Çünkü Türkiye’nin her yerinde aşırı sıcaklar düşük nem ve yoğun rüzgar olması nedeniyle Domaniç, Kütahya Emet’te, İzmir’de süren yangınlar vardı. Bize ancak 2 tane hava destek aracı sağlayabildiler. Bütün ekiplerimizi seferber ederek Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü olarak 2 helikopter, 20 arazöz, 3 dozer yaklaşık 150 personelle yangına müdahale ettik. Tabii ki Büyükşehir ve Dursunbey Belediye Başkanlıklarının da 12 aracı vardı. Su tankerleri, arazözler, iş makineleri, kamyonlar ve vatandaşlarımızda yangına iştirak ettiler. El birliği içinde 6.30’da yangını kısmen kontrol altına aldık. Bu gece arkadaşlarımız soğutma çalışmalarını yaptılar. Bu sabah görüştüm herhangi bir risk ve yanan alan yok. Teyakkuz halinde arkadaşlarımız yangının başında nöbet tutmaya devam edecekler herhangi bir olumsuzluk yaşamamak için. Şu anda yangın kontrol altında diyebiliriz. Ne kadar bir alanın zarar gördüğü konusunda da arkadaşlarımız kesin ve net bir rakama ulaşmak için ölçüm yapacaklar. Şu anda yaklaşık 100 hektara yakın bir alanın zarar gördüğünü tahmin ediyoruz. Balıkesir’de bu sene 47 tane orman yangını çıktı ama bunun dışında yaklaşık 160-170 arasında da kırsal yangın var. Ormanlarla köy arazilerimiz Balıkesir’de iç içe. Yaklaşık 200 yangına ekiplerimiz iştirak etmiş. Yangınların söndürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.