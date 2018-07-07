(Özel Haber) Ebru sanatıyla motive oldular

5 yaşındaki oğlunun da bir dönem rehabilitasyon merkezinde eğitim gördüğünü söyleyen Varol, öğrencilerin ebru sanatı ile motive olduklarını ifade etti.

Balıkesir’de yıllardır ebru sanatıyla uğraşan Zübeyde Varol, özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören otizimli, öğrenme güçlüğü ve dikkat bozukluğu çeken öğrencilere ebru sanatının inceliklerini gösterdi. Çocukların yanı sıra velilerin de katıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, yapılan ebruların ise sergilenerek gelirin de eseri yapan öğrencilere verileceği belirtildi.

Etkinlik hakkında bilgi veren Zübeyde Varol, "Çocuklarla çalışmayı çok seviyorum. 5 yaşında bir oğlum var. Onun da vesilesiyle çocuklarla çalışmalarıma öncelik veriyorum. Geleneksel ebru sanatlarıyla ilgileniyorum. Benim oğlumun da kısa süreli bir özel eğitime ihtiyacı oldu. Burada kendi çocuğumun dışında farklı sıkıntıları olan çocukları da gördükçe, ebru sanatını da çok sevdiklerinden ve suyla oynamaktan çok hoşlandıklarından dolayı bir faydam olsun istedim. Değişik bir deneyim olması adına gönüllü olarak ebru çalışması yaptık. Sağ olsun yöneticiler de bizi kırmadı" dedi.

Eserleri ilerleyen günlerde bir sergi ile taçlandıracaklarını söyleyen Varol, "Bugün burada yapılan çalışmalarla ilgili bir sergi yapmak istiyoruz. Öğretmenlerimizle de görüştük. Sergideki gelir, eseri yapan çocuğa verilecek. Küçük bir takdir ya da parayı kullanabilmesi için bir faydamız olsun istiyoruz" şeklinde konuştu.

Ebru sanatının yapı olarak dinlendirici ve rahatlatıcı bir çalışma olduğuna dikkat çeken Varol, "Ebru sanatı kafanızdaki şeyleri rahatlıkla yansıtabileceğiniz bir sanat. Çocuklar bununla ilgili tekne başında boyalarla, suyla haşır neşir olurken hiç aklınıza gelmeyen ya da yapmayı hiç düşünmediğimiz figürleri yapabiliyorlar. Farklı taleplerle bize geliyorlar ve bunları yardımsız da yapabiliyorlar. Özgürce çalışabildikleri için, yani onları belli bir kalıba sokmuyoruz. Suyla, boyayla çalıştıkları için özel gelişimlerine de katkısı olduklarını düşünüyorum. Ve çok severek, isteyerek yapıyorlar ellerinden alamıyoruz" dedi.

Çocuklarla birlikte veliler de çalışmalara katıldı. Gülden Aşkın isimli veli, kızının yaklaşık 10 senedir eğitim gördüğünü belirterek, "Bugün burada bir ebru etkinliği oldu. Biz de ilk kez yaptık. Çok güzel ve eğlenceliydi" dedi.

İki çocuk annesi başka bir veli ise, "Güzel bir etkinlik geçiriyoruz çocuklar açısından. Seve seve katıldık" dedi.