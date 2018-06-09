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09 Haziran 2018 10:40

(Özel Haber) Ege’de 5 ayda 10 bin kaçak göçmen yakalandı

Ege Denizi’nde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 1 Ocak-5 Haziran tarihleri arasında 10 bin 236 kaçak göçmen yakalandı.

(Özel Haber) Ege’de 5 ayda 10 bin kaçak göçmen yakalandı

09 Haziran 2018 10:40


Kötü hava koşulları, standarda uymayan deniz araçları, kapasitelerinin üzerinde insan ve yükle doldurulan botlar ve ölümle sonuçlanan üzücü olaylara rağmen Yunan adalarına geçmek isteyen kaçak göçmenlerin Ege Denizi’nde umuda yolculuğu devam ediyor. 1 Ocak- 5 Haziran tarihleri arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 10 bin 236 kaçak göçmen Yunan adalarına geçmek isterken yakalandı. Bu yıl yaşanan kazalarda ise 26 kaçak göçmen hayatını kaybetti. Kaçak geçişleri organize ettiği iddia edilen 10 kişi gözaltına alınarak adli makamlara teslim edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığının yüzer ve uçar unsurları, 1 Ocak tarihinden bu güne 233 kaçak geçişe müdahale etti.




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