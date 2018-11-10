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(Özel Haber) Eldiveni çıkaran hırsız dövmesinden yakalandı

Balıkesir’de bir kafe ve camiyi soyan hırsızlardan biri soygun esnasında çıkardığı eldiven sonucu dövmesinden teşhis edildi.

Balıkesir'de bir kafe ve camiyi soyan hırsızlardan biri soygun esnasında çıkardığı eldiven sonucu dövmesinden teşhis edildi.


Edinilen bilgiye göre Dinkçiler Mahallesi Yıldız Sokak'ta bir kafeye giderek laptop ve kasadaki 897 Türk lirasını çalan hırsızlar, 2 gün sonra da Dumlupınar Mahallesi'ndeki İncirli Camii'nden bağış paralarının konulduğu çelik kasa, kayıt cihazı ve bir monitörü çaldı. Polisin güvenlik kameralarını tek tek incelemesi sonucu, hırsızlığı yapan zanlılardan birinin hırsızlık anında eldivenini çıkartması sonucu elindeki dövmeden tespit ettiği bildirildi.


Çalınan malzemeleri de ele geçiren polis ekipleri şüphelileri adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan U.S. ve H.Y.A tutuklanarak cezaevine kondu.

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