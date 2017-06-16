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16 Haziran 2017 10:00

(Özel haber) En sağlıklı karne hediyesi

Balıkesir’de hizmet veren Diş Polikliniği, okulların tatile girmesi ile birlikte çocuklarda ağız ve diş sağlığının korunma kültürünün gelişmesi için ’Karnesini getirene ücretsiz muayene’ kampanyasını başlattı.

(Özel haber) En sağlıklı karne hediyesi

16 Haziran 2017 10:00

Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyaya çocuklar büyük ilgi gösterirken, polikliniğin Müdürü Fatih Kafaoğlu, çocukların ağız ve diş sorunlarını bu sayede erken yaşta engelleyebileceğini söyledi.


Balıkesir’de hizmet veren Deva Diş Polikliniği, çocuklara yönelik sağlıklı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Sağlık sektöründe uzun yıllardır hizmet veren poliklinik, sosyal medyadan yaptığı duyuru ile karnesini getiren öğrencilere ücretsiz olarak muayene yapılacağını açıkladı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği kampanyanın ilk iki gününde 20’den fazla öğrenci poliklinikte muayene oldu. Deva Diş Polikliniği Sorumlu Müdürü Fatih Kafaoğlu, "Öğrencilerimiz karne heyecanı yaşadı. Biz de bu heyecana ortak olmak istedik. Öğrencilerimiz karnesi ile bize gelsin, biz de normalde ücretli olan muayenemizi çocuklarımıza ücretsiz yapalım diye düşündük. Böyle bir kampanya başlattık ve halkımızdan da çok güzel yorumlar aldık, çok güzel geri dönüşler oldu. Şimdi öğrencilerimiz karnesi ile geliyor ve muayene oluyorlar. Dişlerinde ne gibi sorunlar var onları öğrenebiliyorlar, tespit aşamasında da öğrencilerimizden ücret almıyoruz. Bir sorun varsa da erken yaşta çözüme kavuşmuş oluyor" dedi.


Eğitim öğretim yılını takdir alarak sonlandıran Efe Deniz Türkey ise kampanyadan sosyal medya aracılığı ile haberdar olduğunu ve dedesi ile birlikte polikliniğe gelerek muayene imkanından faydalandığını söyledi.




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