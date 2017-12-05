(Özel haber) Eski mezunlar ’Okulumuzu geri verin’ kampanyası başlattı

Balıkesir Liseliler Derneği, tarihi bir geçmişe tanıklık etmiş olan ancak şu an Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından kullanılan eski binalarını geri almak için sosyal medya üzerinden imza kampanyası başlattı. Balıkesir Liseliler Derneği Başkanı Abdi Kahyaoğlu, 3 senedir dernek başkanlığı görevini sürdürdüğünü ifade ederek, “3 seneden beri bize ait olan bir şeyi geri almak için gece gündüz çaba gösteriyoruz, girişimlerde bulunuyoruz siyasilere gidiyoruz, yerel yönetimlere gidiyoruz. 132 yıllık binamızı ki bu binada ben de okudum ortaokulu artık bu bina gerçek sahibi olan Balıkesir Lisesine iade edilmeli. Ancak bu iş kolay olmuyor prosedürler var bunları aşmaya çalışıyoruz artık son aşamasına geldik. Bir kampanya başlattık ‘Bize okulumuzu geri verin’ diye imza kampanyası başlattık. Bütün arkadaşlarımı bütün mezunları bu kampanyaya davet ediyorum. Okulumuz 132 yıllık bir okuldur, Çanakkale Savaşları sırasında 3 sene üst üste mezun veremiyor çünkü giden ağabeylerimiz, büyüklerimiz hep şehit olmuş, orada kalmış. Ama ondan sonra Kurtuluş Savaşı’ndan önce 1. Dünya Savaşı sırasında Yunan işgali sırasında okulumuz zindan ve karargah görevi görmüş. Sonra tekrar aydınlığa kavuşan okulumuz belli bir seneye kadar hizmet veriyor. Okulumuzun üst katı yatakhane olan kısmı yıkılmış. İnşallah eski haline gelir diyoruz. Eski orijinal ahşap aksam bozulmuş betonarme olmuş. 132 yıllık binada camlar pimapen, özelliğini kaybetmiş ama ruhunu kaybetmemiş okulumuz. Ruhunu tekrar alacağız. Şehitlerimizin ölen büyüklerimizin, müdürlerimizin, öğretmenlerimizin ruhlarını rahatlatacağız. Balıkesir Lisesine o ruhunu tekrar kazandıracağız” dedi.

Balıkesir Lisesi Müdürü Yüksel Kocaşahan, okulun 1885 yılında açıldığını hatırlatarak, “132 yıllık bir okul değil de benim okulumu gelenler genellikle hiç tarihi bir okul olarak görmüyorlar. Ondan dolayı tarihi okul denilince bu bina akla geliyor. Dolayısıyla böyle bir binanın da elbette lisemizin olmasını arzu ve temenni ediyorum. Böyle tarihin bir okulun herhalde kendi tarihine yakışır bir kimliği sahip olmasının gerektiğine inanıyorum. Bir de Galatasaray Lisesi gibi benzer okullar gibi şanlı tarihinin o günün şartlarına uygun bir şekilde sınavla ya da bu günümüzdeki proje okulların seviyesinde olmasını temenni ediyorum. Bu şekilde ki haliyle Balıkesir Lisesine yazık ediliyor diyorum” şeklinde konuştu.

1968 Balıkesir Lisesi Mezunu Sezer Koman ise şunları kaydetti:

“Okulumuz ilklerin okulu sayılabilir çünkü çeşitli etkinlikler 50’li yıllardan itibaren başladı. Eski binamızda bu en çok devam etti. Fakat son dönemlerde eski binamız fakülte olduğundan lise olarak artık biz kendi binamızı istiyoruz. Onun ruhunu tekrar yaşamak istiyoruz. Yeni bina gerçi Balıkesir Lisesinin ruhunu taşımakla birlikte eski özelliğini bize vermiyor.”