Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2017 10:26

(Özel Haber) Gazi Taşkın, Milano’da altın madalya arayacak

İtalya’nın Milano kentinde düzenlenecek Isco Francaiacorta ITU Paratriatlon 2017 Dünya Kupası’nda Türkiye’yi temsil edecek Güneydoğu gazisi Ekrem Taşkın, turnuvada altın madalya arayacak.

(Özel Haber) Gazi Taşkın, Milano’da altın madalya arayacak

07 Temmuz 2017 10:26


İtalya’nın Milano kentinden yarın başlayacak olan Isco Francaiacorta ITU Paratriatlon 2017 Dünya Kupası’na Türkiye’den katılacak olan tek milli sporcu Balıkesirli Güneydoğu gazisi Ekrem Taşkın şampiyon olarak yurda geri dönmek istiyor. 20’den fazla ülkenin katılıyla gerçekleştirilecek olan dünya kupasında 15’i bayan olmak üzere 64 sporcu 12 kategoride yarışarak madalya için ter dökecek. Hazırlıklarını tamamlayan Ekrem Taşkın antrenörü Melih Işıkçı ve Karesi Spor Müdürü Yahya Akduman ile birlikte İtalya’ya gitmek için yola çıktı.



Taşkın: "Başaracağıma inanıyorum"


Hareket öncesi açıklama yapan Ekrem Taşkın, “Güneydoğu gazisiyim 2003 yılında bir operasyon sırasında mayına basmam sonucunda ayağım diz altımdan koptu ve yaralandım. Ondan sonra hayatıma tabi devam ediyorum. 4 yıldır Triatlon sporu ile uğraşıyorum. Bugüne kadar ulusal yarışmaların tamamında madalya aldım. Büyük bir olayı başardığıma inanıyorum engelli arkadaşlarım adına. İtalya’da Dünya Paratriatlon Kupası var ülkemi temsil etmek adına orada yarışacağım inşallah. En iyi şekilde de temsil edeceğim bunun için 4 yıldır uğraşıyorum ve çaba sarf ediyorum. Bu süreçte başta Karesi Belediye tesislerinden yararlanıyorum sağolsunlar bana destek oluyorlar. Sponsorlarım da var Özsur, Carraro Bisklet sağolsunlar bana destek oluyorlar. Amatör sporlara devletin destek vermesini istiyorum ben. Sporun sadece futbol ve basketboldan ibaret olmadığını göstersinler. Görüyoruz engelliler tekerlekli basketbol takımı dünya şampiyonu oldular. Bende onlar gibi şampiyon olmak istiyorum, onun için uğraşıyorum. İtalya’da milli bir sporcu olarak ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum bunun içinde elimden ne geliyorsa yapacağım. Bana güvenenleri de mahcup etmek gibi bir niyetim yok başaracağıma inanıyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BALIKESİR HABERLERİ
BALIKESİR HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Sıcak
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
BALIKESİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 13 ŞEVVÂL 1438
  • 07 Temmuz 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:29
  • Güneş :05:41
  • Öğle :13:24
  • İkindi :17:22
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!