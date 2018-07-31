(Özel Haber) Gebe okulunda doğum öncesi eğitim

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’nde açılan gebe okulunda verilen eğitimlerle anne adaylarının doğru bilinen yanlışlardan uzak mutlu bir gebelik ve sağlık bir doğum sürecinin yanı sıra rahat bir lohusalık dönemi geçirmesi amaçlanıyor. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Başhekimi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Adil Ozan Gökuç, “Hastanemizin emzirme polikliniği hizmetine yeni başladık. Doğum yapan ve doğum yapacak olan annelere gebe okulunda emzirme ile ilgili olarak bilgi veriyoruz. Doğum yaptıktan sonrada hastanede kaldığı süre boyunca yine ebelerimiz yardımcı oluyor. Fakat anneler çocuklarıyla eve gittiklerinde yalnız kalıyorlar ve bildiği eksik şeyleri hiçbir zaman tamamlayamıyorlar maalesef. Komşulardan ve çevrelerinden belki yanlış şeyler duyulabiliyor ama işin gerçek kısmını öğrenmek gerekiyor. Bunun için de böyle bir poliklinik açtık. Doğum yapmış annelerin yeniden gelip sorular sorabileceği ve ebe arkadaşların nasıl emzirmeleri gerektiğinin tarif edildiği bir yer hazırladık. Bunun da çok faydalı olacağını düşünüyorum” dedi.

Her anne güzel bir doğumu hak eder

Gebe okulunda eğitici olarak görev yapan Aslı Kuvancı amaçlarının gebeleri doğuma hazırlayarak doğum öncesi, doğum sırası ve sonrasını kapsayacak şekilde bilgilendirdiklerini ifade ederek, “Gebelerimize 4 haftalık bir eğitim veriyoruz haftada 1 gün geliyorlar. Anneleri doğuma hazırlamak çok önemli bizim için çünkü dışarıdan duydukları olumsuz düşüncelerle doğuma geldikleri zaman hem sezaryen oranları yüksek oluyor hem de anneler mutsuz bir doğum yaşamış oluyor. Her anne güzel bir doğumu hak eder bizim felsefemiz bu. Çünkü mutlu anne mutlu bebek, mutlu bebek mutlu gelecek demektir. Biz Atatürk Şehir Hastanesi olarak gebelerimizi mümkün olduğunca doğuma hazırlamaya, doğum sırasında aktif katılmalarına, kendilerinin bazı kararları verebilmelerini sağlamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

"Kendime öz güvenim geldi"

38 haftalık gebe Filiz Olgun, “Burada gerçekten çok güzel eğitim veriliyor, hocalarımız çok güler yüzlü. Doğum çantasının hazırlanmasında ben kocaman bir valiz yapmıştım anca burada bizi doğru bir şekilde yönlendirdiler. Bebeği nasıl tutacağımızı gösterdiler kendime öz güvenim geldi bu anlamda. Bebek bakımıyla ya da hamilelikle ilgili bildiğimiz yanlışları bize öğrettiler. Eğitimden sonra yaptığımız platesler bizim için çok rahatlatıcı ve verimli oldu” dedi.

"Bundan önce hiçbir şey bilmiyormuşuz"

30 haftalık gebe Kübra Berber de 4 haftalık bir sürecin sonuna geldiklerini ve gebe okulunda çok güzel şeyler öğrendiklerini belirterek, “Doğumdan lohusalığa, nasıl emzireceğimize dair bilgiler verildi. Bundan önce hiçbir şey bilmiyormuşuz bilinçlendirildik. Aslında normal doğumun kolay olduğu, sezaryene kaçışlarımız vardı baştan korkularımız vardı. Ama şu an normal doğum yaparsak gayet sağlıklı olacağımız konusunda bilgilendirildik” diye konuştu.