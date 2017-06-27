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27 Haziran 2017 10:08

(Özel Haber) İranlı milli hoca eğitim vermek için fırsat bekliyor

Türkiye’ye 4 yıl önce mülteci olarak gelen ve 7.

(Özel Haber) İranlı milli hoca eğitim vermek için fırsat bekliyor

27 Haziran 2017 10:08

dan siyah kuşağa sahip İran Judo Milli Takımı eski teknik direktörü Yaghoub Najari, Türk ve mülteci gençlerini eğitmek için fırsat bekliyor. Türkiye’nin kendisine ve ailesine kucak açtığını söyleyen Najari, judoda 37 yıllık tecrübesini Balıkesir’de Türk ve mülteci gençlere aktarmak istediğini söyledi.


Balıkesir’de 4 yıldan bu yana ailesiyle birlikte yaşayan 49 yaşındaki İran Judo Milli Takımı eski teknik direktörü Yaghoub Najari, judoya 1980 yılında başladığını belirterek, “Türkiye’ye mülteci olarak yerleştim. İran’da milli şampiyon oldum ve yıllarca bütün maçlarda madalyalar kazandım. İran’da milli takım teknik direktörlüğüne kadar yükseldim. Türkiye’ye yerleştim, Türkiye de bana kucak açtı. Şimdilik Balıkesir’deyim. Ama burada kendi branşımda çalışamıyorum. Bütün başkanlardan bir yardım talebim var. Belediye başkanı, vali bey, spor il müdürü bana yardımcı olsunlar. Ben burada bir kurs açabilirsem en azından mültecilere sahip çıkarım. Burada bin 500 tane çocuk var, onların da bir sürü dil sıkıntıları var. Kötü alışkanlıklardan uzak tutarsam bu ülkeye bir faydam olur. Para konusunda hiç sıkıntım yok. Hiçbir şekilde para pul istemiyorum. Sadece bir salon bana yeter. Benim de bu ülkeye bir faydam olur. Türkiye bana kucak açtığı, yardım ettiği için benim de bu ülkeye faydam olsun istiyorum” dedi.



"Tecrübelerimi gençlerle paylaşmak istiyorum"


İran’da 3 yıl üniversitede hocalık yaptığına değinen Najari, "İran’daki kupalarda hep şampiyonluk kazandık. İran’nın süper liginde 1’inci olduk. 2012 yılında İran’ın en değerli hocası seçildim. 2013 yılında İran Milli Takımının hocası oldum. Dünya Şampiyonası’na gittik. Abu Dabi’de 3 gümüş madalya kazandık. Ermenistan’da Zeytin Kupası’nda 5 altın, 2 gümüş madalya kazandık. İran’a döndüğüm zaman biraz sıkıntı yaşadım. O sıkıntılar üzerine Türkiye’ye mülteci olarak geldim. Benim judoda 37 yıllık tecrübem var. Şu an 7. dan derecesindeyim. Bu tecrübemi bütün gençlerle paylaşmak istiyorum. Bu ülke bana kucak açtığı için ben de o borcumu ödemek istiyorum" diye konuştu.




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