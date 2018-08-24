(Özel Haber) Kazancının yüzde 10’una kediler ve köpekler ortak

Kazancını sokakta yaşayan kediler ve köpekler ile paylaşan örnek esnaf, vatandaştan büyük destek görüyor.

Telefon bayiliği yapan Suat Aydın ve eşi Cansu Aydın çifti, gelirlerinin yüzde 10’unu hayvanlar için harcıyor. Düzenli olarak iş yerinde kedi ve köpek maması bulunduran Aydın çifti, sokaktaki bir çok hayvan için adeta seferber oldu. Düzenli olarak her gün sokaktaki hayvanları beslediklerini söyleyen Suat Aydın, "İnsanların hayvanların yaşama alanlarını bitirdiğini görünce bu kampanyayı hayata geçirdim. Müslüman olanın, insan olanın, ahlâklı olanın hayvanlara merhamet etmesi gerekir" dedi.

Sokaktaki hayvanlara bakmanın yanı sıra yolda kaza sebebiyle yaralanmış hayvanları da sahiplenerek veterinere götürdüğünü söyleyen Aydın, "Yolda giderken insanlarımız kazadır hayvana çarpabilir. 20 - 30 tane denk geldi bu şekilde hayvan. Yaralı hayvanları bırakıp kaçıyorlar mesela. Onları yolda görünce anlaşmalı olduğum veterinerlere götürüyorum. Gücümün yettiği kadar, elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Arabamın arkasında devamlı mama kaplarım, mamamız ve etimiz var. Maddi gücümün yettiği kadar hayvanlar için bir şeyler alırım. Kış günleri özellikle sokak hayvanları için köşelere yemek bırakırım. Yollarda baktığım 20 - 30 tane kedi var" şeklinde konuştu.

Eşinin gerçekleştirdiği kampanyaya sonuna kadar destek olduğunu söyleyen Cansu Aydın ise "İhtiyaç sahibi hayvanlar için hem kedi, hem köpek mamamız var daima. Onların mümkün olduğu ve maddi imkanımız el verdiği kadar karnını doyuruyoruz. Sağlık ihtiyaçları varsa onu karşılıyoruz. Bu başlattığımız sosyal sorumluluk projesinin tüm etrafımızdaki insanlara bir örnek olmasını temenni ediyorum. Hayvanlarımıza sahip çıkalım. Bazı insanlar hayvanlara hiç yardım etmemesine rağmen biz yardım eden insanlara da engel olmaya çalışıyor. Onlardan da bir ricam var engel olmayın, saygılı olun" şeklinde konuştu.

İş yerinin müşterilerinden köpek sahibi Burak Erdoğan ise "Burada alışveriş yaparken sağ olsun dükkanın sahibi köpeğimle ilgileniyor, mamasını ve suyunu koyuyor. Köpeğim buraya alıştı. Buradan geçerken içeri girmek için beni zorluyor. Güzel bir proje çünkü sokak hayvanları beslenemediği için bu projenin gayet pozitif olduğunu düşünüyorum" dedi.