(Özel Haber) Kediler balıkçının önünde nöbet tutuyor

Balıkesir'de Karesi türbesi yakınlarında bulunan balıkçı her gün kapısının önünde bekleyen kedilere balık ziyafeti çektiriyor.

Balıkesir'de Zağnospaşa Camisinin civarında bulunan Karesi Beyi türbesi yanında balıkçılık yapan Alişan Altınöz, sabah balık tezgahını açarken, dükkanının önünde bulunan 10-15 civarı kediye balık ziyafeti yaparak işe başlıyor. Balıkçı Alişan Altınöz, her sabah Bandırma balık halinden gelen balıkları tezgaha dizerken kedilerinde kendisi ile birlikte işe başladığını belirterek, “ Balıkesir'de 30 yıldır balıkçılık yapan esnafım. Daha önce ustam Balıkçı Cemal'de kedileri beslerdi. Her gün kedileri besliyorum. Her gün 5 kilo bazen 10 kiloya kadar balığı kedilere yediriyorum. Kedilerin rızkını verirsek, bizimde rızkımız artıyor. Balığın gelişine göre kedilerin rızkını ayırıyorum” şeklinde konuştu.

Kedilerin balıkçı dükkanı önünde akşama kadar kendileri ile birlikte nöbet beklediğini belirten Balıkçı Ali, “Sabahları müşterilere verilemeyecek ezik ve küçük balıkları kedilere dağıtıktan sonra, akşama kadar müşterilerimize temizlediğimiz balıklardan kalan artıklarını da çöpe atmıyoruz. Balıkların kafası ve içi organlarını da kedilere yediriyoruz” dedi.

HT-BD