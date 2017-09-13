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13 Eylül 2017 09:42

(ÖZEL HABER) Kırmızı biberin içinden yeşil biber çıktı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir vatandaş, salça yapmak için bahçesinden kopardığı kırmızı biberin içinden yeşil biber çıkınca şaşırdı.

(ÖZEL HABER) Kırmızı biberin içinden yeşil biber çıktı

13 Eylül 2017 09:42

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar büyük ilgi gördü.


Çanakkale’nin Yenice ilçesinin Akçakoyun köyünde yetiştirdiği kırmızı biberleri Balıkesir’in Edremit ilçesindeki evende salça yapmak için kesen Fatma Katkıcı, biberin içinden küçük boyda yeşil biber çıktığını görünce şaşırdı. Katkıcı, "İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Daha önceleri çok duydum. Biberi kesince içinde tohumların olduğu bölgeden küçük bir yeşil biber daha çıktı. Bu biberi kendim yetiştirmesem hormonlu diyeceğim. Ama tamamen organik olarak yetiştirdik" dedi.


Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar büyük ilgi gördü.




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