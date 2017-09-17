Balıkesir’in Edremit ilçesinde Kurtuluş Vakfının Narconon programı ile madde bağımlığını eğitim programları ile yenmeye çalışan gençler başarılarını hayatlarını normalleştirmeye çalışarak devam ediyorlar. 15 yaşında madde alkol ve madde ile taşınan ve kısa sürede bağımlısı olan Burak Ağaslan, madde bağımlılığın etkisinde, kötü şeyler yaptığını ancak Kurtuluş Vakfı ile başladıkları yolda madde bağımlılığından yapılan eğitimler sonucunda kurtulduğunu ve 3 yıldan bu yana madde bağımlısı arkadaşlarını kurtarmak için Narconon programında eğitmen olarak çalıştığını ifade etti. Madde bağımlılığından kurtulduktan sonra Özge Mir Koçak ile tanıştığını kısa sürede anlaşarak bu ilişkiyi nişan ile taçlandırdıklarını ifade eden Ağaslan, “Tanıştık kendisiyle. Gün geçtikçe birbirimizi daha çok sevdik. Her şeyimi bile bile beni kabul etti. Evlenme teklifi ettim. Bunu kabul etti. Daha sonra ailelerimize söyledik. Ailelerimiz arasında bu ilişkiyi nişan ile taçlandırdık. Şu anda güzel bir yolda ilerlemeye çalışıyoruz” dedi.

“Yeni bir hayata başladım”

Genç arkadaşlarına seslenen Burak Ağaslan, “En güzeli hiç başlamamak. Ama benim gibi başlayanlara da buradan sesleniyorum. Benim gibi bu program sayesinde kurtulabilirsiniz. Ben bu program sayesinde okulumu bitirdim. Bu programın öğrettikleri ile liseyi bitirdim. Yeni bir hayata başladım. Nişanlandım. Çok mutluyum. Aslında bunu burada çalıştığım için söylemiyorum. Ben kurtulduğum için söylüyorum. Siz de bunu başarabilirsiniz.”

Tezemir: “Yeni bir hayata başlıyorlar”

Narconon Türkiye Temsilcisi Dilan Tezemir ise “Burak Ağaslan ile 2014 yılında tanıştık. Madde bağımlılığı problemi ile yanımıza gelmişti. 6 ay kadar bizimle eğitimleri tamamladı. Bu eğitimler bittikten sonra da bizimle birlikte bu işe gönül vermek istediğini söyledi. Önce stajını yaptı. Sonra baktık ki Burak gerçekten diğer madde bağımlısı kardeşlerimize destek olabiliyor. Bizimle birlikte bu yola çıktı. Yaklaşık 3 senedir bizlerle birlikte. Şu anda Kurtuluş Vakfının resmi çalışanlarından biri, eğitmenlerinden biri. Yeni bir hayata başlıyorlar. Yeni umutlar, yeni işler, yeni arkadaşlıklar, yeni eşler kendilerine bir gelecek planlıyorlar. Onlar düzeliyorlar. Takdir yine yargının. Saygımız sonsuz. İnşallah onlar hakkında en hayırlı kararlar olacaktır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.