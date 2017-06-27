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27 Haziran 2017 11:02

(Özel Haber) Mahkeme kararını ayağına pranga takarak protesto etti

Balıkesir’in Balıklı Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Kuru isimli engelli vatandaş, aldığı otomobil sonrası mahkeme tarafından ummadığı bir ceza ile karşılaştı.

(Özel Haber) Mahkeme kararını ayağına pranga takarak protesto etti

27 Haziran 2017 11:02

Otomotiv firmasının vergi dairesine yanlış beyanda bulunduğunu iddia eden Kuru, mahkeme tarafından para cezasına çarptırılınca, olan tek ayağına da protesto için pranga taktı.


Geçirdiği trafik kazası sonrası ayağının birini kaybeden ve Balıkesir’de bir otomotiv firmasından engelli raporunu beyan ederek ÖTV’siz araç satın alan Hüseyin Kuru, aracı aldığına pişman oldu. Firmadan aldığı aracı sattığını ve şimdi yeni bir araç aldığını söyleyen Kuru, "2011 yılında özürlü olarak araç aldım Balıkesir’den bir firmadan. 2013 yılında bunlar kontrole girmişler. Vergi dairesi bunlara ceza kesmiş. Bunlar cezayı ödediler. Ondan sonra bana dava açtılar. Benden talep ettiler bu parayı. 17 tane araç satılmış özürlülere. Ondan dolayı soruşturma açılmış" dedi.


Mahkemeye verildiğini ve neden verildiğini bile bilmediğini söyleyen Hüseyin Kuru, "Mahkemeye verilmişim. Mahkemede ’bunlara benim borcum yok’ dedim. Davaya bilirkişi ve makine mühendisi geldi. Aracın içinde engelli aparatı var mı diye baktılar. Engelli olduğum için aparatı takması lazımdı firmanın. Onun takılmadığını beyan etti bilirkişi. Buradaki vergi dairesindeki bilirkişi beni haklı buldu. Ondan sonra onların avukatı itiraz etti ve dosyayı Ankara’ya gönderdiler. Ankara’daki bilirkişi de onları haklı gördü. Mahkeme de Ankara’daki bilirkişiye göre karar verdi beni suçlu buldu. 15 bin lira para cezası ve yüzde 20 masraf ile bugüne kadar olan faizleri alacaklarını söylediler" diye konuştu.


Mahkemenin verdiği karara isyan eden Kuru, "Ben neden suçlu olduğumu bilmiyorum şu an. Bana zaten mahkemede bu olayları hiç sormadılar. Avukat da tuttum ama olayın nasıl geliştiği mahkemede bana sorulmadı. Ben parasında pulunda değilim bu işin, parasını öderim. Yapılan bir haksızlık var ortada. Burada bilirkişinin biri beni haklı gösteriyor. Diğeri onları haklı buluyor. Doğru bir tane olur. O zaman bir üçüncü bilirkişi daha mı isteyelim" şeklinde konuştu.


Karara itiraz ettiğini ve bir üst mahkemeye başvuracağını ifade eden Kuru, şöyle konuştu:


"BİMER’e, CİMER’e, Maliye’nin sitesine, Adalet Bakanlığı’nın sitesine mail attım bu konu ile ilgili. Hiçbir geri dönüş olmadı. Bu mahkeme olayı olduktan sonra kararı protesto etmek ve haklılığımı ispat etmek için sağlam ayağıma pranga takarak dolaşacağım. Bu hakkım bana iade edilinceye kadar, yüksek mercilere sesimi duyuruncaya kadar pranga ile de dolaşmaya devam edeceğim. Başıma geleni herkese anlatıyorum. Bir kişi de benim haksız olduğumu söylerse ben bu parayı öderim. Herkes benim haklı olduğumu söylüyor ama bir bilirkişinin yüzünden yanıyorum."




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