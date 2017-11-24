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24 Kasım 2017 10:00

(Özel Haber) Meslektaşları şehit öğretmenler için mikrofon başına geçti

Balıkesir’in Karesi ilçesinde eğitim veren Albay Tayyar Nuran Oğuz İlkokulu öğretmenleri, şehit edilen öğretmenler Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz anısına 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ’Benim Adım Öğretmen’ şarkısına klip çektiler.

(Özel Haber) Meslektaşları şehit öğretmenler için mikrofon başına geçti

24 Kasım 2017 10:00


Albay Tayyar Nuran Oğuz İlkokulu öğretmenleri şehit meslektaşları için mikrofon başına geçti. Okul müdürü Yüksel Selçuk ve 6 öğretmen arkadaşı, Haziran ayında Batman’da şehit edilen Aybüke Yalçın ve Tunceli’de şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz’ı anmak için ’Benim Adım Öğretmen’ şarkısını seslendirdi. Öğrencilerin de katıldığı klip çekimi ise eğitim camiasında büyük heyecan uyandırdı. Albay Tayyar Nuran Oğuz İlkokulu Müdürü Yüksel Selçuk, "Şehit öğretmenlerimizi, bu anlamlı günde anmak için konuyu Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız’a açtığımızda klibin yapılması için destek verdi. Klibin yapımında Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın da maddi manevi destekleri oldu. Öğretmen arkadaşlarımızla birlikte ‘Benim Adım Öğretmen’ şarkısını seslendirdik. Bu şarkıyı seslendirirken Balıkesir’in çeşitli mekanlarında ve belirli noktalarında solo seslendirmelerini yaptık. Şarkının geri kalan kısmında da öğretmen arkadaşlarımız ve tüm öğrencilerimiz bize projemizde yardımcı oldular. Projenin müzik ve seslendirme kısmında bize Güzel Sanatlar Lisesi’nin öğrencileri yardımcı oldular. Stüdyo kayıt aşamasında orkestrayı oluşturdular. Yine bu çalışma sırasında Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız’ın çok büyük desteği oldu. Bu vesile ile biz, şehit öğretmenlerimizi bu özel günde yâd etmek istiyoruz. Ruhları şad olsun. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun” şeklinde konuştu.




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