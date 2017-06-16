En ücra köşelere saklanmış onlarca çeşit uyuşturucu maddeyi koklayarak bulabilen Galia, piyasa değeri 100 milyon TL’yi aşan uyuşturucu maddeyi yakalayarak Balıkesir’de vatandaşların ’süper kahramanı’ oldu.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Narkotik köpeği Galia, uyuşturucu tacirlerinin akla hayale gelmeyecek yerlere sakladığı uyuşturucu maddelerini bularak şehrin huzur ve asayişine katkı sağlıyor. Narkotik operasyonlara katılan Galia, piyasa değeri milyon liraları aşan maddeleri yakalatarak adeta Balıkesirlilerin ’süper kahramanı’ oldu. Galia’yı eğiten polis memuru Mustafa Türkün, Galia’nın kusursuz bir eğitimden geçen Belçika Malinois cinsi bir köpek olduğunu söyledi.

Polis Türkün, "Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görev yapıyorum. Galia ile yaklaşık 2 buçuk yıldır beraberiz. Son bir yıldır da beraber görev yapıyoruz. Galia’nın eğitimini kendim verdim. Ankara Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi’nde verilen kursu oğlum da (Galia) başarı ile geçti. Şu bir yıllık dönemde de çok başarılı bir dönem geçirdik. Mesela 102 kilogram eroin yakaladık. Balıkesir’de eroin bazında uyuşturucu bulmak imkansıza yakındır. Biz oğlumla beraber elbette ki teknik destek yardımları ile yakaladık. Galia, uyuşturucuyu zulalanmış olmasına rağmen buldu ve yerini bize gösterdi. Bizim de şüphelerimizi ortadan kaldırdı. Piyasa değeri 20 milyon TL civarında bir uyuşturucuyu Galia ile yakaladık" dedi.

Galia’nın bütün dünyasının oyun topu olduğunu söyleyen Türkün, "Galia’nın tüm dünyası bu plastik top. İçinde herhangi bir uyuşturucu yok. Biz eğitimlerimizi oyun bazlı yapıyoruz. Uyuşturucuyu bul, ödülünü al ve oyna. Onun istediği bir parça sevgi ve top" şeklinde konuştu.

Öte yandan 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Galia’nın eğitim için Gölbaşı’nda olduğu kaydedilirken, bomba ve kurşun seslerinde altında dahi disiplinsiz bir davranış sergilemeden kendisine verilen komutları yerine getirdiği öğrenildi.