(Özel Haber) Onlarca gönüllü dalgıç kayıp balıkçıları arıyor

Ayvalık ilçesinde hizmet veren Pro-Divers Dalış Okulunun sosyal medya üzerinde başlattığı kampanyaya yurt çapında profesyonel dalgıçlardan destek geldi. Kayıp balıkçıları aramak için ilçeye gelen 20 dalgıç, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Balıkesir İtfaiyesi koordinasyonunda arama çalışmalarına başladı.

Teknenin battığı alanın karış karış aranacağını bilgisini veren Pro-Divers Dalış Okulu eğitmenlerinden Kubilay Kılıç, "Çağrımıza tüm yurttan dalgıçlar cevap verdi. Kaza bölgesini ve çevresini karış karış arayacağız. Gelen dalgıç arkadaşlarımız hepsi yaptıkları işte uzman. Tamamen gönüllülük esasına göre burada çalışmalara katılıyorlar. Kayıp kardeşlerimizi bulup ailelerine teslim etmek için yoğun bir mesai harcıyoruz. Dalış okulumuzun gemisini, tüm ekipmanlarını ve teknik imkanlarını arama çalışmalarına açmış bulunuyoruz" dedi.